«Бостон» обыграл «Кливленд» в матче НБА, одержав четвертую победу подряд

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Бостона» Терри Розье, набравший 20 очков. Помимо него, еще пять игроков команды набрали более 10 очков — Джейсон Татум (15), Эл Хорфорд (11), Джейлен Браун (14), Кайри Ирвинг (11) и Маркус Смарт (15).
В составе финалистов плей-офф трех последних лет «Кливленда» наибольшую результативность показал лидер команды Леброн Джеймс. Он провел на паркете более 30 минут, за которые набрал 19 очков, сделал семь подборов и отдал шесть передач. Но его партнеры по стартовой пятерке игру провалили — Джей Краудер, Кевин лав, Джей-Ар Смит и Хосе Кальдерон на четверых набрали лишь 24 очка. А усилий игроков скамейки не хватило, чтобы побороться за победу с лидером Восточной конференции.
«Бостон» одержал четвертую победу подряд и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу на Востоке — на счету команды 31 победа и 10 поражений. «Кливленд» идет третьим с 25 победами и 13 поражениями в активе.
«Бруклин» дома победил «Миннесоту» со счетом 98:97. Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов участие в матче не принял.