«Бостон» обыграл «Кливленд» в матче НБА, одержав четвертую победу подряд

В составе финалистов плей-офф трех последних лет «Кливленда» наибольшую результативность показал лидер команды Леброн Джеймс. Он провел на паркете более 30 минут, за которые набрал 19 очков, сделал семь подборов и отдал шесть передач. Но его партнеры по стартовой пятерке игру провалили — Джей Краудер, Кевин лав, Джей-Ар Смит и Хосе Кальдерон на четверых набрали лишь 24 очка. А усилий игроков скамейки не хватило, чтобы побороться за победу с лидером Восточной конференции.