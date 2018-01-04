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10:39 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» обыграл «Кливленд» в матче НБА, одержав четвертую победу подряд

ТАСС, 4 января. Лидер Восточной конференции «Бостон» на своем паркете обыграл «Кливленд» со счетом 102:88 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: AP 2017

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Бостона» Терри Розье, набравший 20 очков. Помимо него, еще пять игроков команды набрали более 10 очков — Джейсон Татум (15), Эл Хорфорд (11), Джейлен Браун (14), Кайри Ирвинг (11) и Маркус Смарт (15).

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В составе финалистов плей-офф трех последних лет «Кливленда» наибольшую результативность показал лидер команды Леброн Джеймс. Он провел на паркете более 30 минут, за которые набрал 19 очков, сделал семь подборов и отдал шесть передач. Но его партнеры по стартовой пятерке игру провалили — Джей Краудер, Кевин лав, Джей-Ар Смит и Хосе Кальдерон на четверых набрали лишь 24 очка. А усилий игроков скамейки не хватило, чтобы побороться за победу с лидером Восточной конференции.

«Бостон» одержал четвертую победу подряд и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу на Востоке — на счету команды 31 победа и 10 поражений. «Кливленд» идет третьим с 25 победами и 13 поражениями в активе.

«Бруклин» дома победил «Миннесоту» со счетом 98:97. Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов участие в матче не принял.

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