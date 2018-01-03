«Кливленд» обыграл «Портленд» в НБА в дебютном матче Томаса

Читайте также Баскетболисты НБА разыграли аут за полсекунды до конца игры и вырвали победу

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник гостей Дамиан Лиллард, вернувшийся в строй после травмы. В его активе 25 очков и шесть передач за 32 минуты игрового времени. Атакующий защитник «Портленда» Си Джей Макколлум за 36 минут отметился 19 очками, пятью подборами и четырьмя передачами, центровой Юсуф Нуркич за 28 минут набрал 23 очка, семь подборов и четыре передачи, легкий форвард Эван Тернер провел на паркете 32 минуты, набрав 15 очков, восемь подборов и три передачи.

У «Кливленда» наибольшей результативностью отметился легкий форвард Леброн Джеймс, набравший 24 очка, шесть подборов, восемь передач и четыре перехвата. Атакующий защитник Джей Ар Смит за 24 минуты набрал шесть очков и две передачи, центровой Кевин Лав за 25 минут набрал 19 очков и семь подборов, атакующий защитник Дуэйн Уэйд за 17 минут отметился 15 очками, восемью подборами и тремя передачами.

Дебютный матч за «Кливленд» провел один из самых результативных игроков прошлого регулярного сезона (28,9 очков в среднем за матч) и один из самых низких игроков лиги (рост 175 см) разыгрывающий Айзея Томас, пропустивший начало текущего сезона из-за травмы бедра. В прошлом сезоне он выступал за «Бостон», установив ряд рекордов франшизы по результативности, однако летом руководство клуба приняло решение обменять его и легкого форварда Джея Краудера на разыгрывающего Кайри Ирвинга. В матче с «Портлендом» Томас выступал с ограничением времени и провел на паркете 18 минут, за которые набрал 17 очков и отдал три результативные передачи, реализовав при этом 50% бросков с игры.

В параллельном матче «Шарлотт» в гостях победил «Сакраменто» — 131:111. Самым результативным игроком встречи стал центровой «Сакраменто» Зак Рэндолф, сделавший дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов за 25 минут. Тяжелый форвард Скал Лабриссье также отметился дабл-даблом из 17 очков и 15 подборов за 28 минут, разыгрывающий Джордж Хилл, игравший в матче на позиции атакующего защитника, за 28 минут набрал 11 очков, один подбор и две передачи, выбранный «Сакраменто» под общим пятым номером на драфте новичков лиги 2017 года разыгрывающий защитник Де’Аарон Фокс за 32 минуты набрал 17 очков, три подбора и четыре передачи.

Читайте также Грег Попович обошёл Джорджа Карла по количеству побед за карьеру

У «Шарлотт» самым результативным стал атакующий защитник Николя Батюм, набравший 21 очко, четыре подбора и четыре передачи за 30 минут, центровой Дуайт Ховард за 29 минут набрал 20 очков и восемь подборов. Разыгрывающий Кемба Уолкер провел на площадке 29 минут, набрав 12 очков и 10 передач.

Остальные результаты игрового дня:

«Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» — 91:100;

«Финикс» — «Атланта» — 104:103;