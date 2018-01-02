Дерозан набрал рекордные для «Торонто» 52 очка в победном матче НБА с «Милуоки»
ТАСС, 2 января. «Торонто» в овертайме обыграл «Милуоки» со счетом 131:127 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 2 января. «Торонто» в овертайме обыграл «Милуоки» со счетом 131:127 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Американский защитник хозяев Демар Дерозан набрал рекордные для франшизы 52 очка, став самым результативным игроком встречи. Предыдущее достижение принадлежало Винсу Картеру и Терренсу Россу, которым в разное время удалось набрать за «Торонто» 51 очко.
Дерозан был выбран «Торонто» на драфте 2009 года под девятым номером. В нынешнем сезоне он набирает в среднем за игру 24,1 очка, 4,3 подбора, 4,9 передачи.
«Торонто» занимает второе место в таблице Восточной конференции, «Милуоки» идет на шестой позиции.
Также во вторник «Бруклин» обыграл «Орландо» со счетом 98:95, российский защитник «Нетс» Тимофей Мозгов на площадку не выходил. «Миннесота» победила «Лос-Анджелес Лейкерс» — 114:96, а «Чикаго» в овертайме проиграл «Портленду» — 120:124.