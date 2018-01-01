Восемь очков Теодосича помогли «Клипперс» обыграть «Шарлотт»
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Восемь очков
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Восемь очков
Матч, состоявшийся в
«Бруклин» в гостях уступил «Бостону» со счетом 105:108, российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов на площадку не выходил.
Результаты остальных матчей:
«Вашингтон» — «Чикаго» — 114:110;.
«Индиана» — «Миннесота» — 90:107;.
«Хьюстон» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 148:142 (после двух овертаймов);.
«Оклахома-Сити» — «Даллас» — 113:116;.
«Сакраменто» — «Мемфис» — 96:114;.
«Финикс» — «Филадельфия» — 110:123.