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11:47 (мск), источник: Р-Спорт

Восемь очков Теодосича помогли «Клипперс» обыграть «Шарлотт»

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Восемь очков экс-защитника ЦСКА серба Милоша Теодосича помогли «Лос-Анджелес Клипперс» одержать победу в матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс».

Источник: AFP 2017

Матч, состоявшийся в Лос-Анджелесе, закончился со счетом 106:98 (29:22, 13:30, 33:14, 31:32) в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал Лу Уильямс из «Клипперс», набравший 40 очков. Теодосич вышел в стартовой пятерке и отыграл 27 минут.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бруклин» в гостях уступил «Бостону» со счетом 105:108, российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов на площадку не выходил.

Результаты остальных матчей:

«Вашингтон» — «Чикаго» — 114:110;.

«Индиана» — «Миннесота» — 90:107;.

«Хьюстон» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 148:142 (после двух овертаймов);.

«Оклахома-Сити» — «Даллас» — 113:116;.

«Сакраменто» — «Мемфис» — 96:114;.

«Финикс» — «Филадельфия» — 110:123.

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