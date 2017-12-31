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«Голден Стэйт» выиграл у «Мемфиса», набрав 141 очко
Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» нанесли поражение соперникам из «Мемфис Гриззлиз» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» нанесли поражение соперникам из «Мемфис Гриззлиз» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Команды показали результативный баскетбол, игра завершилась со счётом 141: 128.
В первых трёх четвертях действующие чемпионы набрали 40, 38 и 38 очков соответственно, что и предрешило исход противостояния в Окленде. Вернувшийся в строй Стивен Карри записал на свой счёт 38 очков, в активе Клэя Томпсона 21 очко, у Кевина Дюранта — 20. В составе «Мемфиса» самым результативным игроком стал Марк Газоль, набравший 27 очков.