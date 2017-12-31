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«Кливленд» проиграл третий матч подряд, несмотря на дабл-дабл Лава
«Юта» на своем паркете переиграла «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА.
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«Юта» на своем паркете переиграла «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА.
Эта третья подряд победа «Джаз» и третье поражение «Кавальерс» кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
«Юта» — «Кливленд» — 104:101 (22:32, 26:21, 28:16, 28:32).
Ю: Митчелл (29), Фэйворс (19), Рубио (16).
К: Джеймс (29), Грин (22), Лав (20 + 10 подборов).