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10:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Кливленд» проиграл третий матч подряд, несмотря на дабл-дабл Лава

«Юта» на своем паркете переиграла «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА.

Эта третья подряд победа «Джаз» и третье поражение «Кавальерс» кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Кливленд» — 104:101 (22:32, 26:21, 28:16, 28:32).

Ю: Митчелл (29), Фэйворс (19), Рубио (16).

К: Джеймс (29), Грин (22), Лав (20 + 10 подборов).

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