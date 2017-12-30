40 очков Уэстбрука не спасли «Оклахому» от проигрыша «Милуоки»

Источник: AP 2017

Встреча состоялась на «Чизпик Энерджи-Арене» в Оклахома-Сити и завершилась со счётом 97:95 в пользу гостей. По ходу матча «Тандер» ни разу не лидировали в счёте.

Самым результативным игроком в составе «Милуоки» стал Яннис Адетокунбо, в активе которого 23 очка и 12 подборов. Ещё 20 очков заработал Крис Миддлтон. «Оклахому» от поражения не спасли даже 40 очков, 14 подборов и 9 передач Расселла Уэстбрука.