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10:36 (мск), источник: Чемпионат.com

40 очков Уэстбрука не спасли «Оклахому» от проигрыша «Милуоки»

«Милуоки Бакс» вырвал победу у «Оклахомы Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2017

Встреча состоялась на «Чизпик Энерджи-Арене» в Оклахома-Сити и завершилась со счётом 97:95 в пользу гостей. По ходу матча «Тандер» ни разу не лидировали в счёте.

Самым результативным игроком в составе «Милуоки» стал Яннис Адетокунбо, в активе которого 23 очка и 12 подборов. Ещё 20 очков заработал Крис Миддлтон. «Оклахому» от поражения не спасли даже 40 очков, 14 подборов и 9 передач Расселла Уэстбрука.

Победная серия «Тандер» прервалась на отметке в шесть матчей.

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