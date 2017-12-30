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40 очков Уэстбрука не спасли «Оклахому» от проигрыша «Милуоки»
«Милуоки Бакс» вырвал победу у «Оклахомы Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА.
«Милуоки Бакс» вырвал победу у «Оклахомы Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча состоялась на «Чизпик Энерджи-Арене» в
Самым результативным игроком в составе «Милуоки» стал Яннис Адетокунбо, в активе которого 23 очка и 12 подборов. Ещё 20 очков заработал Крис Миддлтон. «Оклахому» от поражения не спасли даже 40 очков, 14 подборов и 9 передач Расселла Уэстбрука.
Победная серия «Тандер» прервалась на отметке в шесть матчей.