Дабл-дабл Хардена не спас «Хьюстон» от поражения в матче НБА с «Бостоном»
ТАСС, 29 декабря. «Хьюстон» потерпел поражение от «Бостона» со счетом 98:99 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 29 декабря. «Хьюстон» потерпел поражение от «Бостона» со счетом 98:99 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, игравший в матче на позиции разыгрывающего, в его активе
Игру с «Бостоном» пропустил основной разыгрывающий команды, перешедший летом из «Лос-Анджелес Клипперс», Крис Пол. Он не смог помочь «Хьюстону» в третьей встрече кряду
У «Бостона» самым результативным стал выменянный летом у «Кливленда» разыгрывающий Кайри Ирвинг, за 37 минут он отметился 26 очками, четырьмя подборами и четырьмя передачами. Центровой Эл Хорфорд за 33 минуты набрал девять очков, восемь подборов и четыре передачи, выбранный под третьим номером на драфте новичков лиги 2017 года легкий форвард Джейсон Тэйтум за 39 минут набрал 19 очков и пять подборов. Не принял участия в матче легкий форвард «Бостона» Джейлен Браун, травмировавший голеностоп в игре с «Вашингтоном» 26 декабря.
В другом матче «Сан-Антонио» дома одержал победу над «Нью-Йорком» — 119:107. Самым результативным игроком встречи у «Нью-Йорка» стал легкий форвард Майкл Бизли, набравший 23 очка и 12 подборов за 32 минуты. Тяжелый форвард и лидер «Нью-Йорка» Кристапс Порзингис за 33 минуты отметился 18 очками и семью подборами, центровой команды и один из лучших игроков недели в НБА Энес Кантер за 17 минут набрал 12 очков и шесть подборов.
В составе «Сан-Антонио» самым результативным стал тяжелый форвард Ламаркус Олдридж, отметившийся 25 очками и пятью подборами за 35 минут. Центровой По Газоль за 25 минут отметился 17 очками, 11 подборами и семью передачами. Не смогли принять участие в матче лидеры клуба — легкий форвард Кавай Леонард и разыгрывающий Тони Паркер, баскетболистам предоставлен отдых в рамках реабилитации от травм.
Остальные результаты игрового дня:
«Орландо» — «Детройт» — 102:89.
«Милуоки» — «Миннесота» — 102:96.
«Портленд» — «Филадельфия» — 114:110.