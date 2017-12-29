Дабл-дабл Хардена не спас «Хьюстон» от поражения в матче НБА с «Бостоном»

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, игравший в матче на позиции разыгрывающего, в его активе дабл-дабл из 34 очков и 10 передач за 39 минут. Это второй матч для Хардена, в котором он делает дабл-дабл, всего за текущий сезон в его активе 13 таких встреч. При этом защитник «Хьюстона» является одним из самых результативных игроков сезона, во всех 33 проведенных матчах он набирал как минимум 20 очков. Атакующий защитник команды Эрик Гордон в матче с «Бостоном» отметился 24 очками, тремя подборами и тремя передачами за 40 минут, центровой Нене за 19 минут набрал 10 очков, легкий форвард Тревор Ариза — 11 (38 минут).

Игру с «Бостоном» пропустил основной разыгрывающий команды, перешедший летом из «Лос-Анджелес Клипперс», Крис Пол. Он не смог помочь «Хьюстону» в третьей встрече кряду из-за повреждения бедра. Примечательно, что «Хьюстон» проиграл все три встречи после травмы Пола, всего серия поражений команды составляет четыре матча.

У «Бостона» самым результативным стал выменянный летом у «Кливленда» разыгрывающий Кайри Ирвинг, за 37 минут он отметился 26 очками, четырьмя подборами и четырьмя передачами. Центровой Эл Хорфорд за 33 минуты набрал девять очков, восемь подборов и четыре передачи, выбранный под третьим номером на драфте новичков лиги 2017 года легкий форвард Джейсон Тэйтум за 39 минут набрал 19 очков и пять подборов. Не принял участия в матче легкий форвард «Бостона» Джейлен Браун, травмировавший голеностоп в игре с «Вашингтоном» 26 декабря.

В другом матче «Сан-Антонио» дома одержал победу над «Нью-Йорком» — 119:107. Самым результативным игроком встречи у «Нью-Йорка» стал легкий форвард Майкл Бизли, набравший 23 очка и 12 подборов за 32 минуты. Тяжелый форвард и лидер «Нью-Йорка» Кристапс Порзингис за 33 минуты отметился 18 очками и семью подборами, центровой команды и один из лучших игроков недели в НБА Энес Кантер за 17 минут набрал 12 очков и шесть подборов.

В составе «Сан-Антонио» самым результативным стал тяжелый форвард Ламаркус Олдридж, отметившийся 25 очками и пятью подборами за 35 минут. Центровой По Газоль за 25 минут отметился 17 очками, 11 подборами и семью передачами. Не смогли принять участие в матче лидеры клуба — легкий форвард Кавай Леонард и разыгрывающий Тони Паркер, баскетболистам предоставлен отдых в рамках реабилитации от травм.

Остальные результаты игрового дня:

«Орландо» — «Детройт» — 102:89.

«Милуоки» — «Миннесота» — 102:96.