Дабл-дабл Хардена не спас «Хьюстон» от поражения в матче НБА с «Бостоном»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Провокационный певец оказался сыном зажиточной семьи из Москвы
Установлены личности прорвавшихся через границу РФ и Финляндии
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Белоруссия U200
Россия U200
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Мн0
СКА1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Северсталь3
Торпедо НН1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Лада1
ЦСКА2
Футбол. Зарубежный
22:45
Кротоне
Наполи
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23:00
Канада U20
США U20
Хоккей. КХЛ
17:00
ЮграОТ3
Салават Юлаев4
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист4
ХК Динамо3
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс2
Сочи3
Хоккей. КХЛ
16:00
АвангардОТ2
Нефтехимик3
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь4
Ак Барс1
Хоккей. НХЛ
30.12
Нью-Джерси Дэвилз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
30.12
Оттава Сенаторз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
30.12
Детройт Ред Уингз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
30.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
30.12
Каролина Харрикейнз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
30.12
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
30.12
Виннипег Джетс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал0
Куньлунь2
Хоккей. НХЛ
30.12
Даллас Старз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
30.12
Колорадо Эвеланш
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
30.12
Эдмонтон Ойлерз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
30.12
Анахайм Дакс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе ШарксБ3
Калгари Флэймз2
Все события
СМИ: Россия предъявила Румынии ультиматум
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
Олимпийская форма сборной России: какой она будет
Пять футболистов в Испании, которые круче Месси и Роналду
Фото дня: Овечкин в забавных штанах и Пике с клюшкой
Глюк’oZa пришла на шоу к Урганту в роскошном платье и с собакой
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Провокационный певец оказался сыном зажиточной семьи из Москвы
Тетя модели из РФ стала вождем в Африке
Фоторепортажи
26События 2017 года в фотографиях
25Лучшие спортивные фото 2017 года
11:52 (мск), источник: ТАСС

Дабл-дабл Хардена не спас «Хьюстон» от поражения в матче НБА с «Бостоном»

ТАСС, 29 декабря. «Хьюстон» потерпел поражение от «Бостона» со счетом 98:99 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, игравший в матче на позиции разыгрывающего, в его активе дабл-дабл из 34 очков и 10 передач за 39 минут. Это второй матч для Хардена, в котором он делает дабл-дабл, всего за текущий сезон в его активе 13 таких встреч. При этом защитник «Хьюстона» является одним из самых результативных игроков сезона, во всех 33 проведенных матчах он набирал как минимум 20 очков. Атакующий защитник команды Эрик Гордон в матче с «Бостоном» отметился 24 очками, тремя подборами и тремя передачами за 40 минут, центровой Нене за 19 минут набрал 10 очков, легкий форвард Тревор Ариза — 11 (38 минут).

Игру с «Бостоном» пропустил основной разыгрывающий команды, перешедший летом из «Лос-Анджелес Клипперс», Крис Пол. Он не смог помочь «Хьюстону» в третьей встрече кряду из-за повреждения бедра. Примечательно, что «Хьюстон» проиграл все три встречи после травмы Пола, всего серия поражений команды составляет четыре матча.

У «Бостона» самым результативным стал выменянный летом у «Кливленда» разыгрывающий Кайри Ирвинг, за 37 минут он отметился 26 очками, четырьмя подборами и четырьмя передачами. Центровой Эл Хорфорд за 33 минуты набрал девять очков, восемь подборов и четыре передачи, выбранный под третьим номером на драфте новичков лиги 2017 года легкий форвард Джейсон Тэйтум за 39 минут набрал 19 очков и пять подборов. Не принял участия в матче легкий форвард «Бостона» Джейлен Браун, травмировавший голеностоп в игре с «Вашингтоном» 26 декабря.

В другом матче «Сан-Антонио» дома одержал победу над «Нью-Йорком» — 119:107. Самым результативным игроком встречи у «Нью-Йорка» стал легкий форвард Майкл Бизли, набравший 23 очка и 12 подборов за 32 минуты. Тяжелый форвард и лидер «Нью-Йорка» Кристапс Порзингис за 33 минуты отметился 18 очками и семью подборами, центровой команды и один из лучших игроков недели в НБА Энес Кантер за 17 минут набрал 12 очков и шесть подборов.

В составе «Сан-Антонио» самым результативным стал тяжелый форвард Ламаркус Олдридж, отметившийся 25 очками и пятью подборами за 35 минут. Центровой По Газоль за 25 минут отметился 17 очками, 11 подборами и семью передачами. Не смогли принять участие в матче лидеры клуба — легкий форвард Кавай Леонард и разыгрывающий Тони Паркер, баскетболистам предоставлен отдых в рамках реабилитации от травм.

Остальные результаты игрового дня:

«Орландо» — «Детройт» — 102:89.

«Милуоки» — «Миннесота» — 102:96.

«Портленд» — «Филадельфия» — 114:110.

 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Названа тройка лучших футболистов России 2017 года
Российский футбол: все, что нужно для счастья
Российские атлеты примут участие в параде спортсменов на ОИ-2018
Олимпийская форма сборной России: какой она будет
Сергей Карякин лидирует на ЧМ по блицу после первого дня турнира
«Авангард» расторг контракт с главным тренером
Знарок пропустит Матч звезд КХЛ
Стал известен состав молодёжной сборной России на матч с Беларусью
Новости
Авто
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки В базе Росстандарта появился обновленный сертификационный документ на кроссовер Mazda CX-9
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Треть москвичей передумала брать «дальневосточный гектар»
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Аксессуары, с которыми любое платье станет королевским (фото) Если выбранный наряд не сверкает, как елочная гирлянда, то стоит добавить к нему хотя бы один заметный аксессуар. Ведь когда еще сиять, как не в новогоднюю ночь?
Дети
Успеть до полуночи: новогоднее меню для занятых мам Даже если 31 декабря вы работаете допоздна, наш подбробный план действий поможет вам встретить Новый год во всеоружии
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь