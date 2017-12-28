«Голден Стэйт» обыграл «Юту» в матче НБА с разницей в 25 очков

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Кевин Дюрант, который набрал 21 очко, сделал шесть подборов, четыре передачи, три блокшота. Больше всех очков в матче набрал защитник «Юты» Родни Худ (26).

«Голден Стэйт» одержал 28-ю победу в 35 матчах и вышел на первое место в Западной конференции, опередив «Хьюстон», который имеет на своем счету 25 побед и три матча в запасе. «Юта», проигравшая в пяти встречах из шести последних, занимает 10-е место на Западе. В активе команды 14 побед в 36 играх.

В следующем матче в ночь на субботу «Голден Стэйт» на своей площадке примет «Шарлотт». «Юта» в ночь на воскресенье дома встретится с «Кливлендом».