«Голден Стэйт» обыграл «Юту» в матче НБА с разницей в 25 очков
ТАСС, 28 декабря. «Голден Стэйт» со счетом 126:101 одержал победу над «Ютой» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 28 декабря. «Голден Стэйт» со счетом 126:101 одержал победу над «Ютой» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Кевин Дюрант, который набрал 21 очко, сделал шесть подборов, четыре передачи, три блокшота. Больше всех очков в матче набрал защитник «Юты» Родни Худ (26).
«Голден Стэйт» одержал 28-ю победу в 35 матчах и вышел на первое место в Западной конференции, опередив «Хьюстон», который имеет на своем счету 25 побед и три матча в запасе. «Юта», проигравшая в пяти встречах из шести последних, занимает 10-е место на Западе. В активе команды 14 побед в 36 играх.
В следующем матче в ночь на субботу «Голден Стэйт» на своей площадке примет «Шарлотт». «Юта» в ночь на воскресенье дома встретится с «Кливлендом».
В другом матче дня «Сакраменто» дома обыграл «Кливленд» со счетом 109:95. «Оклахома» со счетом 124:107 дома победила «Торонто», который до матча был лидером Восточной конференции. «Бостон» обыграл «Шарлотт» (102:91) и вышел на первое место на Востоке, опередив «Торонто». «Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке уступил «Мемфису» (99:109).