«Бруклин» проиграл «Нью-Орлеану» в матче чемпионата НБА, Мозгов набрал семь очков
ТАСС, 28 декабря. «Бруклин» в гостях уступил «Нью-Орлеану» со счетом 113:128 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 28 декабря. «Бруклин» в гостях уступил «Нью-Орлеану» со счетом 113:128 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Энтони Дэвис, набравший 33 очка и сделавший 11 подборов.
Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов провел на площадке 12 минут 17 секунд, набрал семь очков, сделал две результативные передачи и один подбор.
Защитник «Нью-Орлеана» Рэджон Рондо записал на свой счет 25 точных передач, став самым возрастным (31 год 308 дней) игроком в истории НБА, кому удавалось достичь этой отметки.
«Бруклин» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции (12 побед в 34 матчах). «Нью-Орлеан» идет на седьмой строчке на Западе (18 побед в 34 играх).