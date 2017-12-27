«Клипперс» победили «Сакраменто» в матче НБА

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард хозяев Монресл Харрелл, набравший 22 очка. У «Сакраменто» больше всех очков набрал центровой Уилли Коули-Стайн (17).

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«Клипперс» с 14 победами в 33 матчах занимает 10-е место в таблице Западной конференции, «Сакраменто» (10 побед в 33 играх) располагается на 13-й позиции.

В следующем матче «Клипперс» сыграют в гостях с «Лейкерс» 30 декабря, «Сакраменто» в этот же день проведет домашнюю встречу против «Финикса».

Остальные результаты игрового дня:

«Даллас» — «Торонто» — 98:93;.

«Детройт» — «Индиана» — 107:83;.

«Майами» — «Орландо» — 107:89;.

«Милоуки» — «Чикаго» — 106:115;.

«Сан-Антонио» — «Бруклин» — 109:97;.

«Денвер» — «Юта» — 107:73;.