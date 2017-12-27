«Клипперс» победили «Сакраменто» в матче НБА
ТАСС, 27 декабря. «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Сакраменто» со счетом 122:95 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 27 декабря. «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Сакраменто» со счетом 122:95 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард хозяев Монресл Харрелл, набравший 22 очка. У «Сакраменто» больше всех очков набрал центровой Уилли
«Клипперс» с 14 победами в 33 матчах занимает 10-е место в таблице Западной конференции, «Сакраменто» (10 побед в 33 играх) располагается на 13-й позиции.
В следующем матче «Клипперс» сыграют в гостях с «Лейкерс» 30 декабря, «Сакраменто» в этот же день проведет домашнюю встречу против «Финикса».
Остальные результаты игрового дня:
«Даллас» — «Торонто» — 98:93;.
«Детройт» — «Индиана» — 107:83;.
«Майами» — «Орландо» — 107:89;.
«Милоуки» — «Чикаго» — 106:115;.
«Сан-Антонио» — «Бруклин» — 109:97;.
«Денвер» — «Юта» — 107:73;.
«Финикс» — «Мемфис» — 99:97.