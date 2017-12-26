«Голден Стэйт» победил «Кливленд» в матче чемпионата НБА

Источник: Reuters

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 25 очков. У проигравших наилучшую результативность продемонстрировал Кевин Лав — 31 очко и 18 подборов.

Читайте также Леброн или Харден? Итоги первой части сезона в НБА

«Голден Стэйт» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 27 побед в 34 встречах. «Кливленд» располагается на третьей позиции на Востоке с 24 победами в 34 матчах.

В следующем матче «Голден Стэйт» 28 декабря примет «Юту», «Кливленд» в этот же день в гостях сыграет с «Сакраменто».