«Голден Стэйт» победил «Кливленд» в матче чемпионата НБА

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Борисова привлекли к суду из-за выпуска «Пусть говорят»
Паралимпийская чемпионка из Бельгии решилась на эвтаназию
Основатель Aviasales Константин Калинов умер в возрасте 40 лет
Водитель автобуса объяснил причину ДТП на Славянском бульваре
Путин ответил на реплику ребенка, что вживую выглядит хуже
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хаддерсфилд1
Стоук Сити0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси0
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Борнмут0
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед0
Бернли1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Уотфорд0
Лестер0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Бромвич Альбион0
Эвертон0
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Слован
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:00
Чехия U20
Россия U20
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Суонси
Футбол. Зарубежный
15:30
Тоттенхэм Хотспур5
Саутгемптон2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
22:00
Белоруссия U20
Швеция U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23:59
Канада U20
Финляндия U20
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур4
Северсталь2
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал2
Спартак6
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
27.12
Дания U20
США U20
Все события
Белоснежка из «9 роты» изменилась до неузнаваемости - Starhit
СМИ: Зачем США тихо скупают российские истребители
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера
Тест «полуторки» УАЗ: охота на «Газель»
Спортивные журналисты признали ФК «Спартак» командой года
«Фенербахче» заинтересован в игроке «Зенита»
Ольга Бузова покрасила волосы в синий цвет
Видео дня: как Анна Седокова выглядит без макияжа
Врачи просят не кормить собак шоколадом
Специалист рассказал, сколько можно хранить остатки с праздничного стола
Пассажир заявил о намеренном съезде водителя автобуса в переход
В Германии умер участник группы «Песняры»
Фоторепортажи
12Первое поражение «Интера», разгром «Тоттенхэма» и другие события выходных
1017-я победа «Ман Сити» подряд и другие события выходных
07:45 (мск), источник: ТАСС

«Голден Стэйт» победил «Кливленд» в матче чемпионата НБА

ТАСС, 26 декабря. «Голден Стэйт» со счетом 99:92 обыграл «Кливленд» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: Reuters

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 25 очков. У проигравших наилучшую результативность продемонстрировал Кевин Лав — 31 очко и 18 подборов.

Читайте также
Леброн или Харден? Итоги первой части сезона в НБА

«Голден Стэйт» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 27 побед в 34 встречах. «Кливленд» располагается на третьей позиции на Востоке с 24 победами в 34 матчах.

В следующем матче «Голден Стэйт» 28 декабря примет «Юту», «Кливленд» в этот же день в гостях сыграет с «Сакраменто».

Клубы являются финалистами плей-офф НБА последних двух сезонов. В 2016 году победил «Кливленд», в 2017-м — «Голден Стэйт».

 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Названа тройка лучших футболистов России 2017 года
Мутко приостановил работу в РФС
Дзюбе грозит перевод в «Зенит-2»
Спортивные журналисты признали ФК «Спартак» командой года
«Фенербахче» заинтересован в игроке «Зенита»
Пять причин, почему Boxing day — самая жестокая вещь в спорте
«МЮ» — «Бёрнли»: Ибрагимович выйдет в стартовом составе, Мхитарян — в запасе
Девушки-телеведущие будут тренерами команд на Матче звезд КХЛ
Новости
Авто
В США крутая блондинка чинит автомобили (реально чинит) Мэлори Вудс не просто инстаграм-модель, а самый настоящий автомеханик, которая вдобавок гоняет на маслкаре Ford Mustang GT и мотоцикле Suzuki GSXR600
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу В новогоднюю ночь центральные каналы традиционно покажут праздничные шоу, участие в которых примут главные звезды российского кино, телевидения и эстрады
Недвижимость
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
На рынке недвижимости стало больше зелени
Путин потребовал навести порядок в системе оплаты ЖКХ
Леди
Идеальный Новый год: женская версия Блогер и журналист Алина Фаркаш рассуждает о том, почему стоит поблагодарить судьбу за все, такие разные новогодние вечеринки.
Дети
Слуховой аппарат позволил девочке впервые услышать маму (видео) Из-за врожденной аномалии у юной жительницы штата Южная Каролина по имени Мэгги резко снижен слух.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь