«Голден Стэйт» победил «Кливленд» в матче чемпионата НБА
ТАСС, 26 декабря. «Голден Стэйт» со счетом 99:92 обыграл «Кливленд» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 26 декабря. «Голден Стэйт» со счетом 99:92 обыграл «Кливленд» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 25 очков. У проигравших наилучшую результативность продемонстрировал Кевин Лав — 31 очко и 18 подборов.
«Голден Стэйт» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 27 побед в 34 встречах. «Кливленд» располагается на третьей позиции на Востоке с 24 победами в 34 матчах.
В следующем матче «Голден Стэйт» 28 декабря примет «Юту», «Кливленд» в этот же день в гостях сыграет с «Сакраменто».
Клубы являются финалистами