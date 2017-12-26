Леброн или Харден? Итоги первой части сезона в НБА

Источник: Спорт-Экспресс

№ 1 — У «ГОЛДЕН СТЭЙТ» НЕТ КОНКУРЕНТОВ

А сколько было надежд. Супертрио в «Оклахоме», укрепившийся «Хьюстон», новый «Бостон». Из этой тройки дольше всех в конкурентах проходили техасцы — ровно до прошлой недели и двух подряд поражений от «Лейкерс» и «Клипперс».

«Рокитс» не преобразились глобально — за командами Д'Антони такого вообще не наблюдается. «Хьюстон» все еще играет в баскетбольный «бей-беги», современную версию семи секунд. Но приход Такера и Мба, а Муте укрепил оборону техасцев, а наличие Криса Пола благодаря изменениям в ротации позволяет Д'Антони иметь на площадке одного топового разыгрывающего на протяжении всего матча. Как итог: когда у «Ракет» летят «трешки» — их почти не остановить.

Но даже чисто визуально, без какой-либо лишней статистики «Голден Стэйт» слишком хорош. Калифорнийцы поочередно теряли из-за травм своих лидеров, но это вообще не сказывалось на их игре. Когда лечился Дюрант, в режим MVP вошел Стеф Карри, теперь уже сам Кевин тащит «Воинов» вперед. Такое ощущение, что мы еще даже близко не видели полный потенциал этой команды.

Да, у «Уорриорз» случаются осечки, и это нормально, это напоминает нам, что в НБА играют обычные люди, иначе было бы совсем страшно. Но при этом почти нет сомнений, что калифорнийцы еще даже не вышли на полную мощность.

№ 2 — ЛИГА СТАЛА БЫСТРЕЕ

В сезоне-2003/04 игроки «Далласа» в среднем имели 96,7 владения за игру и были лучшими в лиге по этому показателю. В нынешнем розыгрыше регулярки у худшей команды — «Мемфиса» — 96,3 владения из матч. А лидирующие «Лейкерс» и вовсе могут установить рекорд лиги со своими 106,7 владения.

Темп игры постоянно растет, баскетбол становится быстрее, и команды все чаще пытаются атаковать, используя максимум три-четыре передачи. Вместе с игрой меняются и сами баскетболисты. Тренд на слепую мощь проходит, теперь в моде скорость и гибкость. Игроки стали «сушиться», и знаменитое фото Виктора Оладипо лишь один пример из многих.

№ 3 — ЛЕБРОН ВЕЧЕН

Каждый год все ждут, что у Джеймса начнется спад, но этого не происходит. Более того — в своем 15-м сезоне в лиге Король демонстрирует лучшие показатели в карьере по передачам, проценте реализации двухочковых бросков и штрафных. И это при том, что он проводит на паркете 37,3 минуты за игру. А «Кливленд» после трудного старта идет третьим на «Востоке», и меньше поражений в лиге лишь у «Торонто», «Хьюстона» и «Голден Стэйт».

Более того, рядом с Леброном оживают даже такие списанные со счетов персонажи, как Хосе Кальдерон и Джефф Грин — видимо, баскетбольные боги вознаградили «Кавс» за то, что они стали первой командой, подписавшей с ним адекватный контракт. И не будем забывать, что Айзея Томас до сих пор не дебютировал за новую команду — а ему точно есть, что доказывать.

«Кливленд» остается фаворитом конференции, и заслуга эта — в первую, вторую и какую еще хотите очередь — принадлежит Леброну. А с учетом того, как Джеймс одержим своим телом и как далеко зашла современная фармакология, он вполне может продолжать играть на том же уровне лет до 36.

№ 4 — ЕЩЕ ОДИН РЕКОРД ПО ТРЕХОЧКОВЫМ ПОБЬЮТ. НО НЕ «ГОЛДЕН СТЭЙТ»

За последние пару лет команды переписали уже, кажется, все рекорды, связанные с трехочковыми бросками. Особенно усердствовали игроки «Голден Стэйт» и «Хьюстона», но достижение Шейна Батье может пасть из-за защитника «Майами».

Уэйн Эллингтон делает 86,2 процента своих бросков из-за трехочковой дуги. А это, на секунду, 214 попыток из 248. Пока ему не хватает двух десятых процента до рекорда Батье (для игроков, которые проводили на паркете не меньше 15 минут в среднем за матч и выходили на паркет не менее чем в 20 встречах), но впереди еще половина сезона. И, если честно, даже не знаю, какая другая цифра так же ярко отражает изменения, которые происходят в современном баскетболе.

№ 5 — НА «ВОСТОКЕ» СТАНОВИТСЯ ТЕСНО

«Бостон» выдал рекордную в этом сезоне победную серию и лидирует в конференции. Сразу за «Кельтами» идет «Торонто», и канадцы неожиданно хороши в этом сезоне. Нужно отдать должное Дуэйну Кейси, которому удалось заметно перестроить игру своей команды без каких-либо серьезных изменений состава (хотя прогресс молодежи тут тоже помог). Сейчас «Рэпторз» в числе лучших в лиге по движению мяча и стали заметно лучше бросать трехочковые. Они не несутся вперед, как «Хьюстон», но их атака стала гораздо более сбалансированной, и это приносит плоды.

Лишь этим двум командам и «Кливленду» удалось оторваться от конкурентов. А дальше начинается настоящая мясорубка. Сразу восемь команд, от «Индианы» до «Филадельфии», будут бороться за оставшиеся путевки в плей-офф. А теперь только представьте, каким бы был «Восток», если бы здесь не было Леброна, и мы не знали бы заранее, чем закончатся игры на вылет.

№ 6 — «СУПЕРКОМАНДЫ» НЕ РАБОТАЮТ

Это может прозвучать немного странно, учитывая, что и «Миннесота», и «Оклахома», и «Денвер» сейчас дружно идут в зоне плей-офф. Но хоть одна из этих команд убеждает вас своей игрой?

Колорадцы оставляют приятное впечатление в последних матчах, но не дрогнет ли их молодая задняя линия в плей-офф, ведь она совсем не имеет такого опыта? «Волки» идут четвертыми на «Западе», но Тибодо взялся за старое, и вся стартовая пятерка команды идет в топ-50 лиги по минутам на паркете. На сколько их хватит в таком ритме?

Случай «Тандер» самый яркий: потребовалось всего несколько месяцев, чтобы понять, что в тройке Уэстбрук — Джордж — Энтони ни один не чувствует себя в своей тарелке. Хотя, скорее, дело здесь в том, что сам Расс не может играть иначе, чем в прошлом году, а когда его лишают мяча, грустит и начинает ходить пешком (в буквальном смысле). А потом мы обсуждаем, почему атака «Оклахомы» стоит, и по движению это одна из худших команд в лиге.

Это, возможно, самый важный тренд: нынешний сезон окончательно доказал, что в баскетбол не играют имена (если, конечно, вас не зовут Королем). Недостаточно собрать вместе парочку звезд — успеха добиваются лишь те команды, у которых есть выстроенная система игры.

Примеры «Бостона», «Торонто», даже «Голден Стэйт» показывают, что найти правильного тренера не менее (а может, и более) важно, чем выменять звезду. Все-таки не зря третьей командой «Запада» по-прежнему является «Сан-Антонио» Поповича, которому не помешала даже травма Кавая.

№ 7 — ЛИГА МОЛОДЫХ

Старые звезды постепенно сходят с орбиты: майки Коби Брайанта уже подняли под своды арены «Лейкерс», Дирк Новицки и Винс Картер скоро тоже отправятся на заслуженную пенсию. Но за будущее лиги можно не беспокоиться — она в надежных руках.

Бен Симмонс уже заслужил аналогии с молодым Леброном и является главным аргументом в пользу того, что «Филадельфия» все-таки сможет зацепиться за плей-офф. Джейсон Тэйтум сходу стал игроком лидера Восточной конференции и не просто не теряется на уровне НБА, а бросает «трешки» с процентом выше 50. Донован Митчелл был бы главным претендентом на титул новичка сезона, если бы играл не в «Юте», а в команде с более крупного рынка. Кайл Кузма не теряется даже на фоне хайпа вокруг Лонзо Болла.

И это только выпускники последнего драфта. А есть еще Эмбиид, Порзингис, Таунс, Букер, Йокич и, конечно же, Яннис. Пожалуй, в НБА никогда еще не было столько талантов, как сейчас.

№ 8 — ТЕОДОСИЧ ИГРАЕТ, МОЗГОВ НЕТ

Лига меняется, игра становится быстрее, здесь больше ценятся скорость и гибкость, чем рост и сила. К сожалению, единственному россиянину в НБА места в таком баскетболе, похоже, не находится. Мозгов совершенно не вписывается в игру «Бруклина» — «Нетс» идет вторым в лиге по темпу и предпочитает пользоваться маленькой пятеркой. В декабре центровой появлялся на паркете в шести матчах, но лишь раз отыграл больше 10 минут. Остается пожелать Тимофею терпения, чтобы, сжав зубы, ждать свой шанс.

Зато у другого баскетболиста, имеющего прямое отношение к России, дела складываются совсем неплохо. Теодосич пропустил старт сезона из-за травмы, но после восстановления играет регулярно и уже успел влюбить требовательных калифорнийских болельщиков волшебными передачами. Серб не на первых ролях в «Клипперс», но если продолжит в том же духе, у него будут все шансы стать заметным игроком в лиге.

№ 9 — В ЛИГЕ НЕТ ПЛОХИХ КОМАНД

«Чикаго» был ужасен еще полтора месяца назад, но после возвращения Портиса и Миротича выдал серию из семи побед подряд. Уже ради этого форвардам стоило бить друг другу лица осенью. «Атланте» будет сложно одержать даже 25 побед, но даже она не безнадежна. Даже «Бруклин» при определенной доли везения может вернуться в борьбу за плей-офф.

У молодежи «Финикса» и «Далласа» не наблюдается прогресса, на который все надеялись, но в процесс вмешались травмы, и даже в этих условиях они способны выдать яркие матчи. Если кто и разочаровывает, то это точно не молодые команды, начавшие перестройку, а скорее «Мемфис» (и отчасти «Шарлотт»), зашедший в тупик и не знающий, как из него выбраться.

№ 10 — КТО БУДЕТ MVP?

На самом деле вопрос можно поставить проще: Харден или Леброн? Яннис очень ярко начал сезон, но потом забуксовал вместе со своей командой. Дюрант является лучшим игроком лучшей же команды в лиге, но в силе «Голден Стэйт» заключается причина, почему он вряд ли получит эту награду. Ирвинг? Дерозан? Оба хороши, но не настолько ярки, чтобы бросить вызов разрывающему всех и вся Хардену.

Борода проводит самый результативный сезон в карьере, а в двух последних матчах набирал больше 50 очков, став первым после Коби Брайанта, кому удалось подобное. И если кто и может бросить ему вызов, то только Леброн.