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11:32 (мск), источник: Р-Спорт

Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме-Сити» обыграть «Юту»

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт. «Оклахома-Сити Тандер» одержала победу над «Ютой Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в субботу в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 103:89 (28:22, 19:21, 29:21, 27:25) в пользу «Тандер». В составе «Оклахомы-Сити» трипл-дабл сделал Расселл Уэстбрук — 27 очков, 10 подборов и 10 передач. У «Юты» 29 очков набрал Донован Митчелл.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бруклин» на выезде в овертайме уступил «Индиане» — 119:123. Российский центровой гостей Тимофей Мозгов в игре участия не принимал.

Другие матчи завершились со следующими результатами:

«Торонто» — «Филадельфия» — 102:86,

«Вашингтон» — «Орландо» — 130:103,

«Шарлотт» — «Милуоки» — 111:106,

«Атланта» — «Даллас» — 112:107.

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