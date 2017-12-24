Кто вдохновляет игроков «Реала» и «Барселоны».
Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме-Сити» обыграть «Юту»
МОСКВА, 24 дек —
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МОСКВА, 24 дек —
Встреча, прошедшая в субботу в
«Бруклин» на выезде в овертайме уступил «Индиане» — 119:123. Российский центровой гостей Тимофей Мозгов в игре участия не принимал.
Другие матчи завершились со следующими результатами:
«Торонто» — «Филадельфия» — 102:86,
«Вашингтон» — «Орландо» — 130:103,
«Шарлотт» — «Милуоки» — 111:106,
«Атланта» — «Даллас» — 112:107.