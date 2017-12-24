Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Экс-игроку НБА подарили унитаз
Бывшему игроку Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарли Виллануэве подарили унитаз, сообщает RT.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Бывшему игроку Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарли Виллануэве подарили унитаз, сообщает RT.
Как передает TMZ, компания по производству сантехники сделала спортсмену подарок после того, как у него был украден из дома унитаз.
На протяжении карьеры Виллануэва выступал за «Торонто Рэпторс», «Милуоки Бакс», «Детройт Пистонс» и «Даллас Маверикс».