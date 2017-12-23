СМИ: «Хьюстон» хочет бесплатно получить Леброна Джеймса

Источник: AP 2017

Отмечается, что летом Джеймс, двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США, может отказаться от заключительного сезона по своему контракту с «Кливлендом» и в таком случае достанется «Хьюстону» бесплатно.

Джеймс, которому через неделю исполнится 33 года, вернулся в «Кливленд» в 2014 году из «Майами». Ранее он также защищал цвета «Кавальерс» с 2003 по 2010 год. Джеймс — трехкратный чемпион НБА, постоянный участник матчей всех звезд лиги, четырежды признавался самым ценным игроком НБА.