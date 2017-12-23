Год баскетбола: возвращение России и звезда Шведа

Источник: РИА "Новости"

Возвращение главной сборной

Для российского баскетбола мужской Евробаскет-2017 должен был стать чем-то большим, нежели просто очередным крупным международным турниром с участием отечественной сборной.

В данном случае предстояло узнать, действительно ли в стране пошла на поправку игра с оранжевым мячом или же о полноценной реабилитации после неоднозначной работы бывшего руководства Российской федерации баскетбола (РФБ) рано и заикаться.

В преддверии турнира абсолютно все приближенные к сборной отмечали — прямо сейчас атмосфера в команде не идет ни в какое сравнение с тем, что было на двух предыдущих европейских первенствах, где россияне оставались без плей-офф, так что на этот раз предпосылки к определенному успеху есть, хоть и случится может всякое.

Естественно, желание биться за честь страны в такой ситуации изъявили все — в распоряжение Сергея Базаревича прибыл даже центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов, в последний раз игравший на Евробаскете еще в далеком 2011-м.

При этом в Стамбул все же отправился не сильнейший состав сборной: из-за травмы чемпионат был вынужден пропустить один из ведущих игроков отечественного коллектива Сергей Карасев, что изрядно поубавило атакующих опций команды.

Важнейший шаг для попадания в 1/8 финала был сделан сборной уже в первом матче турнира. При рьяной поддержке исконно горячих турецких болельщиков в тяжелой борьбе были обыграны хозяева соревнований (76:73), которым не помогли ни геройства будущего партнера Леброна Джеймса в «Кливленде» Джеди Осман (28 очков), ни внушительное число потерь гостей (21).

Во втором туре случилось и вовсе невероятное: российская команда внезапно взяла верх над сербами (75:72), пусть и прибывшими на Евробаскет без ряда лидеров, но все равно считавшимися одними из главных фаворитов чемпионата (собственно, в конце концов они завоюют серебро).

Далее последовали «обязательная» победа над Бельгией (76:67) и обидное поражение от латвийцев (69:84), сумевших выиграть и при напрочь закрытом соперниками Кристапсе Порзингисе (пожалуй, главная звезда ЧЕ-2017 отметилась всего 11 очками).

В итоге в группе D сложилась достаточно нетипичная ситуация, едва ли обрадовавшая подопечных Базаревича: у трех сборных — России, Сербии и Латвии — в активе оказалось по девять баллов (в заключительном поединке этапа Алексей Швед и компания в целом уверенно переиграли британцев со счетом 82:70), однако по дополнительным показателям россияне уступили соперникам, в результате чего финишировали в секстете с одним поражением на третьем месте.

Естественно, в такой ситуации говорить о проходном оппоненте по стартовому раунду плей-офф не приходилось — хорваты, ведомые Бояном Богдановичем и Дарио Шаричем, виделись реальной преградой на пути отечественной команды в четвертьфинал.

Однако в важнейший момент российские баскетболисты не дрогнули: гроссмейстерская «сотня» от коллектива Базаревича не оставила ни шанса «шашечным» (101:78), вместе с тем приумножив значимость сборной в глаза остальных соискателей золотых наград.

Для попадания в четверку сильнейших оставалось лишь преодолеть крепкую, но не более Грецию, и задача эта была успешно выполнена (74:69), хоть и не без нервов — греки большую часть матча вели в счете (во многом благодаря «огненному» выступлению юркого «малыша» Ника Калатеса, отправившего в корзину противников аж 25 баллов), «посыпавшись» лишь в заключительной четверти, в которой они уступили со счетом 16:23.

К сожалению, на большее россиян не хватило — в полуфинале с сербами, явно проведшими работу над ошибками по итогам единственного поражения в группе, отечественная сборная попросту провалила первую половину (-14), совершила чудо-возвращение, затянув соперников в напряженнейшую концовку, но на решающем отрезке все-таки не совладала с грозными визави (79:87).

При этом в параллельном полуфинале испанцы, называемые главными претендентами на чемпионский титул, неожиданно потерпели крах за авторством словенцев, что сильно уменьшило шансы команды Базаревича и на бронзу.

Но несмотря на то, что медаль россиянам завоевать так и не удалось (разъяренная Испания в матче за третье место добилась достаточно уверенной победы с преимуществом в восемь очков), турнир в исполнении сборной был единогласно признан сверхудачным.

Причем даже не из-за итогового результата, получившегося на «пятерку с минусом». Просто впервые за долгое время главную команду страны по-настоящему хотелось поддерживать — как не просто команду, а что-то действительно очень родное.

Россия штурмует Евролигу

Завершающийся год получился для российского клубного баскетбола не самым плохим, но и далеко не столь успешным, как год уже минувший — вместо долгожданной победы ЦСКА в Евролиге и невероятного третьего места «Локомотива-Кубани» там же представители Единой лиги ограничились «дежурным» участием в «Финале четырех» главного турнира Старого Света от армейцев и совсем уж грустным выступлением УНИКСа в тамошней регулярке (предпоследнее место с рекордом 8−22).

В то же время новый сезон пока что складывается куда более многообещающе для отечественных клубов. Прямо сейчас красно-синие традиционным для себя «катком» проходятся по топ-16 чемпионата, с 11-ю победами в 14 матчах беззаботно лидируя в таблице — этому, впрочем, никто особо и не удивляется, памятуя о том, что за последние 15 сезонов команда лишь раз не попадала в четверку сильнейших Евролиги.

прямо сейчас 29-летний атакующий защитник является без преувеличения суперзвездой по меркам европейского баскетбола

Куда интереснее ситуация с «младшим братом» армейского клуба — подмосковными «Химками». В межсезонье желто-синие, понимая всю ответственность миссии второго российского коллектива на континентальном баскетбольном олимпе, значительно обновили состав (достаточно будет сказать, что в Мытищи, где химчане проводят свои еврокубковые встречи, удалось затащить самого Томаса Робинсона, пятого номера драфта НБА 2012 года), а также нового главного тренера, коим стал Георгиос Барцокас, творец того самого краснодарского чуда полуторагодичной давности.

Очень бодро стартовав на международной арене (5−1, красивейшая гостевая победа над «Реалом»), «Химки» несколько забуксовали, потерпев три поражения кряду, однако все же сумели достаточно оперативно выйти из пике и сейчас плюс-минус уверенно идут в зоне плей-офф, куда попадать попросту обязаны.

А там уже как пойдет — реальным на данный момент видится и вариант с обидным вылетом в четвертьфинале от кого-нибудь из более опытных и сыгранных оппонентов (как рах этого пока что явно и недостает химчанам), и условное попадание в главный финал (полностью российский?) с резонной заявкой на чуть большее.

Швед как суперзвезда

При всей многогранности составляющих триумфа российской сборной на Евробаскете и обилии факторов, позволяющих причислять «Химки» к когорте реальных соискателей билета в «Финал четырех», совершенно очевидно одно — без Алексея Шведа ни один из этих коллективов и близко бы не достиг тех высот, которыми по итогам года может похвастаться.

Оно и понятно — прямо сейчас 29-летний атакующий защитник является без преувеличения суперзвездой по меркам европейского баскетбола, а значит его влияние на команды, которым посчастливилось иметь Алексея в составе, сложно переоценить.

О немалом таланте Шведа было прекрасно известно и ранее — все-таки не просто так «скорера» в свое время забирали в НБА (пусть и карьера у него там особо не задалась), а уже по возвращении из Северной Америки как раз таки Алексею был выписан самый щедрый на всем континенте личный контракт.

Однако в 2017-м баскетболисту едва ли не впервые на постоянной основе удавалось в полной мере проявлять себя именно тогда, когда это было больше всего нужно, а предельная полезность каждого набранного очка достигала пика.

Конечно, были в завершающемся году у Шведа и неудачи — к примеру, лидер «Химок» так не смог заставить ЦСКА по-настоящему заволноваться по ходу финала Единой лиги ВТБ, где желто-синие почти без шансов проиграли в серии до трех побед в трех же матчах, а сам защитник, несмотря на все старания, показывал не лучший свой баскетбол.

Нельзя не вспомнить здесь и относительно ранний вылет Шведа и компании из розыгрыша Еврокубка-2016/17 — борьбу за титул подмосковный клуб завершил еще на стадии ¼ финала, уступив испанской «Валенсии», будущему серебряному призеру первенства, хотя изначально казалось, что болельщики химчан в данной ситуации вправе рассчитывать и на большее.

Но все это затмил Евробаскет — легко и бесповоротно, словно копируя манеру игры самого баскетболиста. На турнире в Турции защитник сходу снял все вопросы о том, кого же стоит считать лидером национальной команды — его или Тимофея Мозгова, единственного действующего представителя НБА в сборной.

Уже в дебютном поединке с хозяевами соревнований Швед продемонстрировал свое огромное влияние на результат коллектива: сначала жуткими семью потерями едва не похоронил надежды Базаревича на победный старт, а затем в решающие секунды при +1 на табло исполнил филигранную «изоляцию», заставившую ревущий стамбульский зал погрузиться в тишину.

Именно в действующем соглашении ТиМо и кроется одна из ключевых причин его последних неудач за океаном.

Примерно в подобном ключе Алексей провел и весь чемпионат Европы, став в итоге лучшим снайпером (сумасшедшие 24,3 очка в среднем за матч), а также попав в его символическую пятерку: где-то ошибался и терял, но никогда не терялся, оказываясь один на один с ключевым моментом.

Собственно, именно поэтому Шведа и полюбили болельщики, в том числе и нейтральные: европейский баскетбол славится многими прекрасными вещами, но никак не обилием смелых индивидуальностей, не просто не боящихся взять игру на себя, а буквально жаждущих этого.

Примечательно, что лидирует на данный момент Алексей и в споре бомбардиров Евролиги, набирая в среднем по 21,5 очка в среднем при 40 процентах точности с игры.

И есть определенное ощущение, что это только начало.

Мозгов и НБА: «история любви» подходит к концу

К сожалению, вовсе не так радостным 2017-й получился для другой звезды российского баскетбола — Тимофея Мозгова.

Безусловно, речь здесь идет сугубо о клубных достижениях — воодушевляющий выход сборной России в полуфинал Евробаскета явно не случился бы без центрового, так что о каком-то провале «большого» на международном уровне говорит немного странно.

И все-таки едва ли Тимофей может быть удовлетворен одним лишь этим — сложно даже представить, что человек, еще несколько лет назад в качестве игрока основной обоймы ставший первым российским чемпионом НБА, за полтора сезона столь сильно потерял в амбициях, что более-менее доволен статусом глубокого резервиста в середняке североамериканской лиги, пусть и с внушительной зарплатой (в районе $16 млн в год).

К слову, именно в действующем соглашении ТиМо и кроется одна из ключевых причин его последних неудач за океаном. Подписав позапрошлым летом щедрый четырехлетний контракт с «Лейкерс», центровой за считанные месяцы превратился из «того самого русского, помогавшего Леброну делать всех жителей Кливленда чуточку счастливее» в просто «контракт Мозгова» — распространенное для североамериканской системы спорта явление, когда далеко не самый плохой игрок, получая крупное соглашение, становится для работодателей обузой, избавиться от которой можно лишь с помощью крайне невыгодного обмена.

Собственно, таким образом в минувшее межсезонье россиянин и сменил команду — в Лос-Анджелесе ради освобождения платежки от «кабального» контракта Тимофея не пожалели даже Д’Анджело Расселла, недавнего топ-2 драфта.

Оказавшись подобным образом в «Бруклине», «большой» вскоре ожидаемо стал глубоким резервистом — в суровой реальности НБА перестраивающемуся коллективу, не ставящему перед собой задачу во что бы то ни стало выходит в плей-офф прямо сейчас, ни имеет никакого смысла тратить игровые минуты на 31-летнего центрового, когда в обойме числятся, на первый взгляд, перспективная молодежь.

Не самую добрую службу Мозгову сослужили и серьезные стилистические изменения в заокеанском баскетболе — массовый переход клубов к маленьким пятеркам, где от пятых номеров требуются таланты чуть ли не разыгрывающего, пагубно сказалось на «олдскульных» «гигантах», коим и является ТиМо.

Пожалуй, единственным (и маловероятным) вариантом, при котором карьера россиянина в НБА может вновь вспыхнуть яркими красками, на данный момент видится выкуп кем-то его контракта с последующим переподписанием на «минималку» в стан одного из претендентов на титул, нуждающегося в тяжелом центровом.

В противном случае вполне ожидаемым исходом истории станет возвращение Мозгова в Европу — скорее всего, те же «Химки», за которые Тимофей ранее уже долгое время выступал, вряд ли откажутся от воссоединения с опытным «бигменом», всего пару лет назад выдававшим в финале сильнейшей лиги мира невероятные 28 очков.

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«Воины» из золота

Состоявшийся еще в 2016 году переход Кевина Дюранта (одного из трех лучших игроков мира) в «Голден Стейт», немногим ранее лишь чудом не взявший Кубок Ларри О’Брайена второй сезон подряд, окончательно и бесповоротно утвердил «воинов» в статусе главных монстров всей ассоциации — даже «Кливленд» со своим «большим трио» и кучей классных «ролевиков» смотрели на калифорнийцев исподлобья.

При этом несмотря на изначально дышащую на ладан интригу, многие болельщики все же ждали какого-то вразумительного сопротивления Стефану Карри и партнерам со стороны кого-то из претендентов.

Однако на деле этого так и не случилось — пройдясь по регулярке в энергосберегающем режиме, в плей-офф подопечные Стива Керра чуть прибавили в оборотах, что тут же вылилось в красноречивые 16−1.

Причем единственное поражение «Голден Стейт» потерпел уже в финальной серии, в матче, в котором «Кливленд» побил все планетарные рекорды результативности, продемонстрировав чистейшую феерию в атаке.

Конечно, при определенных обстоятельствах — например, не травмируй случайно (?) центровой «воинов» Заза Пачулия лидера «Сан-Антонио» Кавая Леонарда в первой же встрече полуфинального противостояния или объясни хоть кто-нибудь баскетболистам «Кавальерс» значение слова «защита» — все могло бы сложиться несколько иначе, но в реальности произошли именно эти 16−1, и они, мягко говоря, впечатлили.

Новая надежда

При этом невероятный «Голден Стейт» нельзя назвать главным впечатлением от НБА в уходящем году, ведь 2017-й окончательно утвердил в лиге «Золотой век» — и восхвалять лишь одну его часть (пусть и столь весомую) в полном вакууме от всего остального было бы абсолютно неправильным.

О том, что в ассоциации частенько происходят чудеса, более-менее все знали и ранее, однако сложно поверить, что даже самый оптимистичный фанат чемпионата мог предугадать наступление такого ренессанса.

Так, всего за последние 12 месяцев в лиге произошли: космический трипл-дабл в среднем за матч по итогам регулярки от Рассела Уэстбрука из «Оклахомы» (ранее подобное удавалось лишь одному человеку в истории), принесший ему «на блюдечке» званием MVP, становление баскетбольного «фрика» Янниса Адетокунбо, обладающего такой антропометрией, что впору задуматься об его земном происхождении, победа в регулярном чемпионате «Бостона», ставшего лучшим параллельно проходя «перестройку», уход во все те же «Селтикс» кливлендского «принца» Кайри Ирвинга, уставшего быть в тени Короля, выход на авансцену Лонзо Болла, благодаря эталонной в своей «черноте» пиар-компании за авторством собственного отца (на секундочку, в нее был привлечен и сам Дональд Трамп) оказавшегося одним из самых обсуждаемых и ненавидимых игроков лиги еще до первого матча в чемпионате в жизни, а также еще целая уйма неправдоподобно многообещающих трансферов.

В общем — было очень весело.