Вэстбрук начитерил MVP и еще 9 главных событий 2017-го года в НБА

Источник: Советский спорт

ТРИПЛ-ДАБЛ УЭСТБРУКА

Рассел Уэстбрук в наглую читерил статистику весь сезон, ограничивал и никак не делал лучше своих партнеров, но зато выдал трип-дабл в среднем за сезон. Впервые, со времен Оскара Робертсона. Можно до сих пор спорить, кто больше заслуживал MVP — Расс или Харден, который так же читерил статистику, но менее нагло. Все неоднозначно. Хардэн оказывал большее влияние на партнеров, стал лидером одного из лучших нападений Лиги, и неожиданно затащил «Хьюстон» на третью строчку в Конференции.

Уэстбрук читерил подборы в защите после штрафных, хотя мог спокойно оставлять их «большим», пасовал, когда хотел, а не когда было нужно, да и в целом обесценил понимание классической баскетбольной статистики. Для достижения хоть какого-то результата все это бесполезно. «Оклахома» в легкую разложилась перед «Хьюстоном» в ПО зацепив лишь одну игру на каких-то морально-волевых. Самое забавное, что якобы плохие партнеры Уэстбрука вполне себе заиграли без него.

Этот трипл-дабл в среднем замылил всем глаза. Люди забыли, что баскетбол немного не про это. Историческое достижение же! В этом сезоне, после получения заветной статуэтки, Уэстбрук просто ужасен. А ведь пришли более звездные партнеры и все должно было быть наоборот. Это самый явный показатель фэйковости MVP Уэстбрука.

70 ОЧКОВ БУКЕРА

Еще немного статистики. Девин Букер в игре с «Бостоном» умудрился набрать 70 очков. Да, «Бостон» уверенно лидировал всю игру и толком против него не защищался. Да, вся команда играла на Девина, прекрасно понимая и видя, что у него летит, дабы тот набрал как можно больше. Но 70 очков! В этом веке больше набирал только Брайант. При этом Букер сделал это в 20 лет, став самым молодым игроком, который набирал 70 и более очков.

КОШМАРНЫЙ ВОСТОК

Восточная конференция ну очень слабая, и, по сравнению с мясорубкой на Западе, воспринимается как чемпионат соседнего двора. Во многом благодаря этому, Леброн до сих пор и является безоговорочным царем зверей. «Кливленд» третий год подряд не замечал в ПО первые три серии, воспринимая их как разминку перед Финалом, просто с чуть большим уровнем ответственности. Скорее всего, так будет и в нынешнем сезоне, даже не смотря на притязания «Бостона».

Дело не только в таком отставании от лидера, оно есть и на Западе. Дело в общем среднем уровне конкуренции. Лучшая команда регулярки от Востока «Бостон» в прошлом сезоне выдал 53 победы. «Хьюстон» на Западе выдал 55 побед, но был лишь третьим. В этом сезоне дисбаланс сил лишь увеличился, учитывая переходы Джорджа и Батлера. На Востоке очень мало звезд не то что первого, но даже второго эшелона. Не просто же так в НБА изменили формата Матча Всех Звезд.

Читайте также Леброн Джеймс: В 33 года хочу сломать стереотип о возрасте расцвета игроков

ЛУЧШАЯ КОМАНДА В ИСТОРИИ

Если бы Леброн смог завалить в финале «Уорриорз», или хотя бы дотянуть с ними до 7-ой игры, он бы однозначно стал лучшим игроком в истории. Но он не смог. Одно дело, когда в Финале 2016-го ты играешь против травмированного Карри, нестабильного Томпсона, совсем никакого Богута, уставшего Игудалы, Барнса, который вообще забыл, что является баскетболистом, и выключаешь Грина перед самой важной игрой. Другое дело, когда к ним приходит еще и лучший игрок поколения, идеально вписывающийся в систему.

Можно было горе-бедно с языком на плече закрывать Карри с Томпсоном, но там еще Дюрант, играющий в лучший баскетбол в своей жизни. Просто нереально. Люди прокатились по плей-офф с разницей 16−1, и это на тяжелом конкурентном Западе. Противнику зачастую даже невозможно было угадать, откуда будет исходить угроза. Ты никак не закроешь всех. Ты мог всю игру потеть в защите, держаться с «Уорриорз» на равных, но расслабиться на пару владений и уже лететь -10. И это еще при условии, что никто не поймает кураж.

В общем, это было очень больно. А они будут еще сильнее. К счастью, объявилась команда, которая может хотя бы потрепать им нервы как минимум на Западе.

КРИС ПОЛ

Подписание «Хьюстоном» Криса Пола сделало команду из Техаса реальным претендентом на Финал. Даже не предполагалось, что это окажется настолько хорошо. Разговоры о несовместимости Пола и Хардена оказались бредом. В начале сезона нападение «Рокетс» статистически даже лучше, чем у «Уорриорз». Крис и Джеймс проиграли пока лишь одну игру, когда вместе выходили на паркет. Пол совершенно не мешает созидать Хардену, при этом и сам контролирует игру практически без потерь. Над слабыми командами нападение «Хьюстона» просто издевается, заваливая их трехочковыми. Наличие Пола делает игровую модель «Хьюстона», который и так добротно наваливал в прошлом сезоне, совсем читерской. При этом, по игре в защите они теперь тоже одни из лучших.

На фоне такого Криса Пола и его вклада в то, что «Хьюстон» теперь считается реальным претендентом, подписание «Бостоном» Кайри Ирвинга ощутимо меркнет. Да, Кайри теперь полноценный лидер команды, которая идет на первом месте в своей конференции. Да, «Бостон» стал сильнее, чем в прошлом году. Однако, должно произойти что-то экстраординарное, чтобы они умудрились завести «Кливленд» Леброна в семиматчевое противостояние. У «Хьюстона» же реальный шанс против «Уорриорз» и финал Запада может оказаться даже интереснее, чем-то, что будет дальше.

ЛОНЗО БОЛЬ

Последний драфт-класс НБА нельзя однозначно назвать одним из самых сильных за последние годы. Но он выявил общую тенденцию современного баскетбола, в котором перекос уже давно ушел в сторону защитников. Сразу 5 игроков из первой десятки драфта — это задние. Впервые с 2011-го года, защитник ушел под первым номером — это был Маркелл Фульц, который все никак не заиграет в «Филадельфии» из-за травм, хотя с ним они бы уже стабильно претендовали на плей-офф.

Много шумихи придал драфту Лонзо Болл, которого забрал под 2-ым пиком «Лэйкерс». Вернее, это сделал его отец ЛаВар, который на каждом углу говорил о крутости своего сына. Но в начале сезоне Болл малость затерялся, чередуя удачные игры с откровенно провальными, вызывая иронический смех. Тот же Кузма на его фоне выглядит пока убедительнее, при том, что выбрали его 27-ым пиком. Хотя это и не показатель. В Лиге наблюдается большой дефицит крайних форвардов, из-за чего Кузма и взятый «Бостоном» Тейтум сейчас так ценны.

Многие игроки попали в достаточно комфортные условия, при которых они и нужны своим командам, но при этом могут спокойно развиваться первые года, не особо смотря на результат. За исключением Тейтума, которого сразу же бросили в мясорубку из-за травмы Хэйворда, что пошло ему лишь на пользу.

БЕН СИММОНС

Новичком в этом сезоне считается и Бен Симмонс, который был задрафтован в 2016-ом, но пропустил год из-за травмы. Симмонс рожден для баскетбола. Наличие фундаментальных навыков, сумасшедший уровень принятия решений для его возраста и шикарная физика. Потенциал Леброна. Он способен доставлять проблем всем 29 командам НБА уже сейчас. Он очень неудобный для большинства защитников, так как левша. Может затолкать под кольцо, обыграть на скорости, или отдать пас за счет шикарного видения поляны. При этом, Симмонс пока еще без дальнего броска. Когда он появится — будет совсем больно.

Симмонс практически с первой же игры подмял под себя все нити игры «Филадельфии». Сразу же стало понятно, что он Новичок года, участник Матча Всех Звезд и, страшно подумать, кандидат на MVP. Понятно, что лишь кандидат, но это уже очень много. Другие новички пока даже не рядом. Симмонс слишком хорош для своего возраста. «Филадельфии» сейчас очень не хватает Фульца, чтобы еще больше раскрыть игру. Если Маркелл, рано или поздно, но все-таки заиграет, а со здоровьем Эмбиида все будет в порядке, то через пару лет «Сиксерс» будут одни из главных претендентов на Финал от Востока. И главным там будет Симмонс. Жесть.

Читайте также Казус Мозгова: почему центровой сборной России практически не играет в клубе НБА

ТРАВМА ХЭЙВОРДА

Бывает и так. Ты постоянно прогрессируешь несколько лет подряд, заслуживаешь попадания на Матч Всех Звезд, причем от Запада, становишься лидером своей команды, которой при этом не светит даже финал конференции. Затем ты выходишь на рынок свободных агентов, подписываешь большой контракт с перспективной командой, которой руководит твой университетский тренер, и которая хотя бы на бумаге, но будет бороться за выход в Финал. Все вроде бы хорошо. Всю предсезонку ты притираешься к звездным партнерам, на первую игру регулярки выходишь против команды, с которой встретишься в финале конференции и… ломаешь ногу в первые же минуты в попытке забить алей-уп, заставляя ужаснуться весь баскетбольный мир.

Так бывает, но лучше бы не было. Травма Гордона Хэйворда ужасна и сложно представить, что творилось у него в голове. Ты закладываешься на одно, а через несколько мгновений понимаешь, что весь год тебе предстоит совсем другое. Большой удар как по самому игроку, так и по «Бостону», который, даже несмотря на такое, умудрился стать лучшей командой начала сезона. Для Хэйворда хорошо, что это в итоге оказался лишь перелом, без разрывов связок и сухожилий. С большой вероятностью, он вернется тем же игроком, который и был. Но, даже если он восстановится уже к плей-офф, «Бостон» вряд ли выпустит его до следующего сезона.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ТЕОДОСИЧА

Милош Теодосич после многолетних дум — хочет он или не хочет, нужно или не нужно — наконец заявился в НБА. Пусть и в «Клипперс» — одну из самых безнадежных организаций в истории — но зато в НБА. Но случилось с ним ровно то, что предсказывалось и было понятно с самого начала. Он сломался. Практически сразу. Подошвенный фасцит, который возникает как раз от перегрузок. Его тело моментально не выдержало таких нагрузок. Просто нужно понимать уровень интенсивности в НБА, где люди играют по 82 матча за сезон плюс плей-офф, и в Европе, особенно в России, где в Единой Лиге ВТБ серб играл просто в пол ноги. В добавок еще и сам Милош никогда не был атлетичным игроком. И тогда все становится очевидно. Только очень странные люди могут говорить, что у него есть какие-то осязаемые перспективы в Лиге.

Конечно, когда Теодосич играет, он может выдать несколько красивых пасов для хайлайтов, забить с дистанции. Это все. Никаких фундаментальных вещей для достижения результата он не делает. Совсем не защищается, не лезет в проход. Интересно, одного сезона хватит, чтобы это поняли все?

Пример Теодосича вновь обозначил бездну между баскетболом в Европе и в НБА.

НОМЕРА КОБИ

Коби Брайант закончил карьеру еще в 2016-ом. Однако, чествование 24-го номера до сих пор продолжается. Или 8-го номера? Да это и не так важно, ведь в «Стэйплс Центре» решили закрепить оба номера, возможно, самого большого эгоиста в истории баскетбола. Уникальный исторический случай. Коби действительно был очень разным на протяжении всей своей карьеры.

На ранних этапах он был идеальным Пиппеном для Джордана, помогая Шаку унижать всю лигу и завоевывать перстни. Затем он захотел большего и превратился в наиболее правдоподобную копию самого Джордана. Должен был красиво завершать карьеру сразу после травмы в 2013-ом, но выбил из «Лэйкерс» сумасшедший контракт, который ограничил команду в развитии. Затем, познал дзен и пытался быть учителем для молодых игроков. И в итоге, забабахал себе самый крутой прощальный матч в истории.