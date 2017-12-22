«Юта» обыграла «Сан-Антонио», прервав серию из трех поражений в НБА
ТАСС, 22 декабря. «Юта» одержала победу над «Сан-Антонио» со счетом 100:89 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 22 декабря. «Юта» одержала победу над «Сан-Антонио» со счетом 100:89 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал защитник «Юты» Родни Худ, набравший 29 очков. Другой защитник хозяев Рики Рубио оформил
«Юта» прервала серию из трех поражений. Команда занимает девятое место в Западной конференции, в ее активе 15 побед в 33 матчах. У «Сан-Антонио» прервалась серия из трех побед. Команда сохранила третье место на Западе, выиграв 22 матча из 33.
В следующем матче в ночь на воскресенье «Юта» на своей площадке примет «Оклахому». «Сан-Антонио» тогда же в гостях встретятся с «Сакраменто».