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22 декабря, источник: ТАСС

«Юта» обыграла «Сан-Антонио», прервав серию из трех поражений в НБА

ТАСС, 22 декабря. «Юта» одержала победу над «Сан-Антонио» со счетом 100:89 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник «Юты» Родни Худ, набравший 29 очков. Другой защитник хозяев Рики Рубио оформил дабл-дабл (11 очков и 11 подборов). В составе «Сан-Антонио» шесть баскетболистов записали на своей счет 10 и более очков: Брин Форбс (12 очков), Ламаркус Олдридж (11), Тони Паркер (11), Патти Миллс (11), Жоффре Ловернь (11) и Кавай Леонард (10).

«Юта» прервала серию из трех поражений. Команда занимает девятое место в Западной конференции, в ее активе 15 побед в 33 матчах. У «Сан-Антонио» прервалась серия из трех побед. Команда сохранила третье место на Западе, выиграв 22 матча из 33.

В следующем матче в ночь на воскресенье «Юта» на своей площадке примет «Оклахому». «Сан-Антонио» тогда же в гостях встретятся с «Сакраменто».

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