«Торонто» победил «Филадельфию» в матче НБА, Демар Дерозан набрал 45 очков
МОСКВА, 22 дек —
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МОСКВА, 22 дек —
Встреча, прошедшая в четверг в Филадельфии, завершилась со счетом 114:109 (30:31, 22:34, 34:23, 28:21) в пользу гостей из Канады. Самым результативным на площадке был игрок «Торонто» Демар Дерозан, набравший 45 очков. У хозяев 20 очков на свой счет записал Бен Симмонс, а Дарио Шарич оформил
Также в четверг
В других матчах дня «Нью-Йорк Никс» обыграл дома «Бостон Селтикс» со счетом 102:93 (25:15, 19:25, 24:28, 34:25), а «Финикс Санз» на своей площадке победил «Мемфис Гризлис» — 97:95 (26:25, 34:26, 19:30, 18:14).