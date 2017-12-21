«Бруклин» в отсутствие Мозгова уступил «Сакраменто»
МОСКВА, 21 дек —
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МОСКВА, 21 дек —
Встреча, состоявшаяся в
«Хьюстон» на своей площадке уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» — 116:122, несмотря на 51 очко Джеймса Хардена, форвард гостей Кайл Кузма записал себе в актив 38 очков.
Результаты других матчей дня:
«Шарлотт» — «Торонто» — 111:129,
«Атланта» — «Индиана» — 95:105,
«Бостон» — «Майами» — 89:90,
«Оклахома-Сити» — «Юта» — 107:79,
«Чикаго» — «Орландо» — 112:94,
«Даллас» — «Детройт» — 110:93,
«Денвер» — «Миннесота» — 104:112.