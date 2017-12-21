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08:42 (мск), источник: Р-Спорт

«Бруклин» в отсутствие Мозгова уступил «Сакраменто»

МОСКВА, 21 дек — Р-Спорт. Баскетболисты «Бруклина» потерпели поражение от «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА, российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов пропустил игру.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в Нью-Йорке, завершилась со счетом 104:99 (36:20, 28:28, 22:27, 18:24) в пользу гостей, в составе которых 22 очка набрал Джордж Хилл. У «Бруклина» самым результативным стал Спенсер Динвидди (16 очков), дабл-дабл оформил Ронди Холлис-Джефферсон (14 очков и 10 подборов).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Хьюстон» на своей площадке уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» — 116:122, несмотря на 51 очко Джеймса Хардена, форвард гостей Кайл Кузма записал себе в актив 38 очков.

Результаты других матчей дня:

«Шарлотт» — «Торонто» — 111:129,

«Атланта» — «Индиана» — 95:105,

«Бостон» — «Майами» — 89:90,

«Оклахома-Сити» — «Юта» — 107:79,

«Чикаго» — «Орландо» — 112:94,

«Даллас» — «Детройт» — 110:93,

«Денвер» — «Миннесота» — 104:112.

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