Казус Мозгова: почему центровой сборной России практически не играет в клубе НБА

НОРМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА ДЛЯ ОПЫТНОГО ЦЕНТРА

Чтобы понять, что происходит с Мозговым, надо прежде всего «отвязаться» от этой восьмизначной денежной суммы. Да, и для вас, и дня меня «16 лямов зеленых» (правда, далеко не «чистыми», если учитывать громадные налоги) — величина заоблачная. Но по сравнению с рекордными гонорарами НБА, которые вот-вот пробьют рубеж 40 миллионов в год (несколько соответствующих контрактов уже подписаны), это, как ни крутите, зарплата «среднего класса».

К тому же нужно учитывать специфику заокеанских расценок. Высоким центровым (рост Мозгова — 216 см) здесь давно привыкли платить заметно больше, чем представителям прочих амплуа. Кроме того, условия коллективного договора между профсоюзом баскетболистов и лигой предусматривают заведомое неравенство между новичками и ветеранами. Если ты играешь в НБА 2−3 года, много зарабатывать тебе запрещено. И наоборот: старожилы лиги располагают на сей счет внушительными преимуществами. А Мозгов там уже далеко не дебютант, у него — почти восемь лет «стажа».

Если подробно изучать данные по текущим контрактам всех клубов лиги, вы с легкостью обнаружите добрый десяток казусов, аналогичных мозговскому — и связанных именно с мощными-возрастными пятыми «номерами». Скажем, конголезец Бисмарк Бийомбо получает в «Орландо» 17 миллионов за 15,2 минуты в среднем за матч, француз Ян Маинми в «Вашингтоне» — 16,7 за 15,1, а его соотечественник Жоаким Ноа в «Нью-Йорке» — 17,8 за 6,0. Это, так сказать, гримасы большого капитализма. Мы можем лишь порадоваться за Мозгова, что в прошлом году ему удалось заключить (еще с «Лос-Анджелес Лейкерс») весомое четырехлетнее соглашение на 64 миллиона. Тимофей окончательно заработал себе на всю дальнейшую жизнь. Что ж, молодец! Просто «мариновать» нашего гиганта на скамейке тренеру «Бруклина» Кенни Эткинсону это отнюдь не мешает.

ЭТОМУ ТРЕНЕРУ ЭТОТ ИГРОК НЕ НУЖЕН

Означает ли это, что Мозгов переоценен по зарплате? При всех «поправках на ветер», пожалуй, да, хотя опять же — его вины тут не может быть изначально. Торговаться с потенциальными работодателями — святое право любого профессионала.

Насколько сильно переоценен Мозгов? А вот тут мы уже вступаем в область субъективных суждений. В том числе и потому, что центровой — амплуа специфическое, его нельзя оценивать по видеонарезкам и по атакующей статистике. Смысл пятого «номера» — это защита, подстраховка и все в таком роде. Тут надо матчи целиком смотреть.

Я и посмотрел. Не все, конечно, штуки три-четыре, но этого вполне хватило, чтобы понять: баскетболист Мозгов тренеру Эткинсону совершенно не нужен.

«Бруклин Нетс» занимает первое место в НБА-2017/18 по количеству атак за матч (не бросков, а именно атак, владений — то есть, у них все «максимально бегом»), второе — по числу трехочковых попыток, но третье с конца — по их реализации. Такое вот моднющее «беги-бросай». В нападении Эткинсона «большие» исполняют исключительно второстепенные роли: в начале комбинаций центр часто ставит заслоны «малышам» на дуге, но потом как правило уходит в угол (!), где он совершенно бесполезен, — если, конечно, не поймает скидку. Недаром Мозгов в этом «Бруклине» стал потихоньку даже трехочковые вспоминать.

Дурь? Глупость? А знаете: если честно — не факт. Игра нынешнего «Бруклина» смотрится, конечно, так себе, но я сильно сомневаюсь, что Тимофей Мозгов способен улучшить ее кардинально. Все-таки не того размера величина. Если формулировать «по смыслу»: эта команда — «никакая», но с Мозговым в «старте» она, боюсь, никакой и останется.

Хотя формально прогресс есть: если в прошлом сезоне «Бруклин» был последним в регулярном чемпионате НБА с 20 победами в 82 матчах, то сейчас он идет 11-м на Востоке не так уж далеко от «зоны плей-офф»: 11−18. Выходит, какой-никакой результат у Эткинсона налицо. А с Мозговым он или без Мозгова — это уже подробности.

БЕЗ БЛАТТА — НИКУДА

Также надо помнить, что нынешняя история Тимофея повторяет предыдущие. И в Кливленде два года назад, и в Лос-Анджелесе-2016, и теперь, в «Бруклине», все у него развивалось примерно одинаково: сначала место в стартовой пятерке, а потом — все дальше и дальше, в постепенный запас. Последний раз Мозгов серьезно играл за клуб при тренере Дэвиде Блатте. Том самом, что когда-то, в 2009-м вытащил его из безвестности в стартовую пятерку сборной России и тем самым дал шанс удивить всех.

Мозгов тогда шансом воспользовался. Да и в «Кливленде"-2015 тоже отплатил Блатту за доверие, как мог. Но потом Блатта уволили — и защищать Мозгова в НБА стало некому. Контракт он еще получил, а вот беда с игровым временем — осталась. Понятно почему: ни в НБА, ни в Европе сейчас не любят больших центровых. Это не модно. Беготня и трехочковые — таков «мэйнстрим» современного баскетбола. В «Голден Стэйт» и в «Хьюстоне» это делают с умом, в других местах — как получится.

Однако нельзя не заметить и ужасный «плюс-минус» у Мозгова в «Бруклине»: «-17,8» за сто атак (это практически целый матч) команды. Когда Тимофей на площадке — «Нетс» проигрывает. Независимо от того, правильно эта команда играет или нет. Кстати, если брать этот показатель относительно зарплаты, то здесь Мозгов — худший в лиге. Немудрено, что его отправили в запас.

А 7 декабря «Бруклин» получил еще одного, нового центрового. 22-летнего Джалила Окафора, которому в «Филадельфии» тоже не давали играть и который из-за этого требовал обмена. Зарплата у него пока маленькая (из-за стажа), да и на площадку в «Бруклине» он еще толком не выходил, но парень, как-никак, — третий номер драфта. Эткинсон? Он говорит, что «Окафора еще надо встроить в нашу систему» — что бы это ни значило. Для Мозгова же, которому и так не сладко, хорошего, боюсь, не будет ничего. Прежде всего — из-за его высокой зарплаты: ведь клуб, который захочет обменять россиянина, должен будет взять эти расходы на себя. Боюсь, желающих найдется немного…

Итак, Мозгов заработал много денег, но не может получить игровое время. В том числе — из-за того, что этих денег много. Такой вот парадокс.

Что будет дальше? Полагаю, ожидание. Либо смены тренера (мало ли?), либо обмена (хотя с такой зарплатой — см. выше). В общем, пока вырисовывается какая-то «нехорошая пенсия»…

Очень рад был бы ошибиться.