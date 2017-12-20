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«Кливленд» проиграл «Милоуки» в матче НБА, несмотря на 39 очков Джеймса
МОСКВА, 20 дек —
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МОСКВА, 20 дек —
Встреча, прошедшая на площадке «Милуоки», завершилась со счетом 119:116 (30:34, 39:24, 29:25, 21:33) в пользу хозяев, у которых Эрик Бледсо набрал 26 очков,
Результаты других встреч:
«Вашингтон» — «Нью-Орлеан» — 116:106,
«Филадельфия» — «Сакраменто» — 95:101.