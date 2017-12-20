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08:48 (мск), источник: Р-Спорт

«Кливленд» проиграл «Милоуки» в матче НБА, несмотря на 39 очков Джеймса

МОСКВА, 20 дек — Р-Спорт. «Кливленд» уступил «Милуоки» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая на площадке «Милуоки», завершилась со счетом 119:116 (30:34, 39:24, 29:25, 21:33) в пользу хозяев, у которых Эрик Бледсо набрал 26 очков, дабл-дабл сделали Яннис Адетокунбо (27 очков, 14 подборов) и Крис Миддлтон (18 очков, 10 передач). У «Кливленда» 39 очков на свой счет записал Леброн Джеймс, дабл-дабл у Кевина Лава (21 очко, 10 подборов).

Результаты других встреч:

«Вашингтон» — «Нью-Орлеан» — 116:106,

«Филадельфия» — «Сакраменто» — 95:101.

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