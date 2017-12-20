«Кливленд» проиграл «Милоуки» в матче НБА, несмотря на 39 очков Джеймса

Встреча, прошедшая на площадке «Милуоки», завершилась со счетом 119:116 (30:34, 39:24, 29:25, 21:33) в пользу хозяев, у которых Эрик Бледсо набрал 26 очков, дабл-дабл сделали Яннис Адетокунбо (27 очков, 14 подборов) и Крис Миддлтон (18 очков, 10 передач). У «Кливленда» 39 очков на свой счет записал Леброн Джеймс, дабл-дабл у Кевина Лава (21 очко, 10 подборов).