«Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс» в овертайме матча НБА

Источник: AP 2017

Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Кевин Дюрант, который набрал 36 очков, сделал 11 подборов, восемь результативных передач, один перехват и три блокшота. В овертайме Дюрант набрал 12 очков, точно попав все четыре броска, в том числе и победный двухочковый бросок за шесть секунд до конца встречи. После этого разыгрывающий «Лейкерс» Лонзо Болл попытался сравнять счет попаданием из-под кольца, но его бросок был заблокирован форвардом «Голден Стэйт» Дэвидом Уэстом. В составе хозяев больше всех очков набрал Кайл Кузьма (25), проводящий свой первый сезон в лиге.

В перерыве матча «Лейкерс» вывели из обращения 8-й и 24-й номера, под которыми за команду играл атакующий защитник Коби Брайант, проведший все 20 лет карьеры в калифорнийском клубе. Брайант пять раз становился чемпионом НБА.

«Голден Стэйт» одержал девятую победу подряд. Команда занимает второе место в Западной конференции, в активе команды 24 победы в 30 матчах. «Лейкерс» выиграли 10 матчей из 28 и расположились на 11-й строчке на Западе.