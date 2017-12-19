Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Назван фильм, что заменит «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
ДНР сообщила о неудачной попытке офицеров РФ покинуть республику
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив1
Спартак0
Хоккей. НХЛ
22:00
Торонто Мэйпл Ливз
Каролина Харрикейнз
Футбол. Зарубежный
23:30
Леванте
Леганес
Хоккей. НХЛ
20.12
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
20.12
Нью-Йорк Айлендерс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
20.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
20.12
Оттава Сенаторз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
20.12
Нэшвилл Предаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
20.12
Даллас Старз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
20.12
Аризона Койотс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
20.12
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
20.12
Вегас Голден Найтс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
США уже нашли замену Порошенко — киевский политолог
СМИ: Цымбалюк-Романовской грозит 10 лет тюрьмы
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
Актер сериала «Физрук» Игорь Гаспарян задержан в Москве – СМИ
СМИ: Проект Путина в Арктике не уничтожили санкции
Катерина Шпица нарушила принципы и снялась обнаженной – СМИ
Танк большого прорыва Т-80 получит форсажный режим
Маргарите Грачевой пришили отрубленную мужем руку
Россияне подвели секс-итоги года
Фильм, которым заменят «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Матвиенко рассказала о стыде из-за матрешек
Фоторепортажи
12Первая медаль сборной России по биатлону в новом сезоне
11Сборная России стала победителем Кубка Первого канала
10:54 (мск), источник: ТАСС

«Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс» в овертайме матча НБА

ТАСС, 19 декабря. «Голден Стэйт» в овертайме одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 116:114 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: AP 2017

Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Кевин Дюрант, который набрал 36 очков, сделал 11 подборов, восемь результативных передач, один перехват и три блокшота. В овертайме Дюрант набрал 12 очков, точно попав все четыре броска, в том числе и победный двухочковый бросок за шесть секунд до конца встречи. После этого разыгрывающий «Лейкерс» Лонзо Болл попытался сравнять счет попаданием из-под кольца, но его бросок был заблокирован форвардом «Голден Стэйт» Дэвидом Уэстом. В составе хозяев больше всех очков набрал Кайл Кузьма (25), проводящий свой первый сезон в лиге.

В перерыве матча «Лейкерс» вывели из обращения 8-й и 24-й номера, под которыми за команду играл атакующий защитник Коби Брайант, проведший все 20 лет карьеры в калифорнийском клубе. Брайант пять раз становился чемпионом НБА.

«Голден Стэйт» одержал девятую победу подряд. Команда занимает второе место в Западной конференции, в активе команды 24 победы в 30 матчах. «Лейкерс» выиграли 10 матчей из 28 и расположились на 11-й строчке на Западе.

В следующем матче в ночь на четверг «Голден Стэйт» на своей площадке примут «Мемфис». «Лейкерс» тогда же на выезде сыграют с лидером Западной конференции «Хьюстоном».

 На форме российских спортсменов на Олимпиаде заклеят флаг и герб
Третьяк рассказал о форме вратарей перед Олимпиадой
Медведева пропустит ЧР и сосредоточится на подготовке к ЧЕ
Устюгов и Ласицкене признаны Минспортом РФ спортсменами года
Карпин в «Ростове»: что об этом нужно знать
«Зенит» — лидер РФПЛ по стоимости набранных очков
За место в «Формуле-1» предложили семь миллионов долларов
Геннадий Орлов: У Анюкова есть два варианта продолжения карьеры
Мостового рассмешило возвращение Карпина в РФПЛ
Новости
Авто
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась) Инцидент, в результате которого чудом никто не пострадал, произошел на одной из АЗС в Великобритании
Hi-Tech
iPhone X провалил отечественный тест Слишком хрупкий и долго заряжается
Кино
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька» В новогоднюю ночь канал «Россия 1» традиционно покажет сразу два праздничных шоу
Недвижимость
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
Леди
Энрике Иглесиас и Анна Курникова: невероятная история любви Похоже, именно умение скрыться чужих глаз и помогло Анне и Энрике стать одной из самых крепких парочек в звездных рядах
Дети
Гоша Куценко поздравил Елену Исинбаеву с рождением ребенка Актер оставил комментарий под снимком спортсменки в соцсети.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь