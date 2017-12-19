«Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс» в овертайме матча НБА
ТАСС, 19 декабря. «Голден Стэйт» в овертайме одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 116:114 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 19 декабря. «Голден Стэйт» в овертайме одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 116:114 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Кевин Дюрант, который набрал 36 очков, сделал 11 подборов, восемь результативных передач, один перехват и три блокшота. В овертайме Дюрант набрал 12 очков, точно попав все четыре броска, в том числе и победный двухочковый бросок за шесть секунд до конца встречи. После этого разыгрывающий «Лейкерс» Лонзо Болл попытался сравнять счет попаданием
В перерыве матча «Лейкерс» вывели из обращения 8-й и 24-й номера, под которыми за команду играл атакующий защитник Коби Брайант, проведший все 20 лет карьеры в калифорнийском клубе. Брайант пять раз становился чемпионом НБА.
«Голден Стэйт» одержал девятую победу подряд. Команда занимает второе место в Западной конференции, в активе команды 24 победы в 30 матчах. «Лейкерс» выиграли 10 матчей из 28 и расположились на 11-й строчке на Западе.
В следующем матче в ночь на четверг «Голден Стэйт» на своей площадке примут «Мемфис». «Лейкерс» тогда же на выезде сыграют с лидером Западной конференции «Хьюстоном».