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10:35 (мск), источник: ТАСС

«Лейкерс» вывели из обращения два номера баскетболиста Брайанта

ТАСС, 19 декабря. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» навсегда вывел из обращения 8-й и 24-й номера, под которыми за команду выступал атакующий защитник Коби Брайант. Церемония поднятия игровых маек под своды домашней арены клуба из Лос-Анджелеса «Стейплс Центр» прошла в перерыве матча регулярного чемпионата между «Лейкерс» и «Голден Стейт», сообщает пресс-служба лиги.

Брайант стал всего лишь 10-м игроком в истории «Лейкерс», чей номер был выведен из обращения, и первым, в честь которого вывели сразу два номера. Ранее такой чести удостаивались Уилт Чемберлейн, Элджин Бэйлор, Джерри Уэст, Карим Абдул-Джаббар, Джеймс Уорти, Гейл Гудрич, Мэджик Джонсон, Джамал Уилкс и Шакил О’Нил. Также под сводами «Стейплс Центра» в 2002 году была поднята майка в честь комментатора матчей «Лейкерс» Чика Хирна, который первым стал использовать слово «слэм-данк» для обозначения забитого сверху в кольцо мяча. Джонсон, Абдул-Джаббар, О’Нил, Уэст и Бэйлор присутствовали на церемонии, также как и Билл Расселл и Аллен Айверсон.

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Брайант стал первым игроком в истории лиги, который был задрафтован сразу после учебы в старшей школе. На драфте НБА 1996 года он был выбран «Шарлотт» под 13-м номером, но в тот же день обменян в «Лейкерс». С 1996 года американец играл за калифорнийцев под номером восемь. В майке с этим номером Брайант провел 10 сезонов, за которые трижды стал чемпионом НБА, восемь раз вызывался на Матч всех звезд, четыре раза попадал в первую символическую пятерку по итогам сезона, и еще по два раза — во вторую и третью пятерки, а также четыре раза выбирался в первую символическую пятерку лучших защитников.

После сезона-2005/06 Брайант сменил восьмой номер на 24-й: как объяснил сам баскетболист, он первоначально хотел выступать именно под этим номером, но когда Брайант пришел в команду, он был занят. В результате американец еще 10 сезонов отыграл за «Лейкерс» уже под 24-м номером и дважды стал чемпионом НБА, а также обладателем награды самому ценному игроку сезона и два раза — самому ценному игроку финала. 10 раз защитник вызывался на Матч всех звезд, семь раз выбирался в первую символическую пятерку, пять раз — в первую пятерку лучших защитников. Под восьмым номером Брайант набрал 16 866 очков за «Лейкерс», а под 24-м — 16 797.

Брайант является одним из двух игроков в истории лиги, который провел 20 и более сезонов в одной команде. Другим таким баскетболистом является немец Дирк Новицки, который выступает за «Даллас». Также 39-летний Брайант является третьим самым результативным игроком в истории лиги (33643 очка), уступая только Абдул-Джаббару и Карлу Мэлоуну. Также он дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США (2008, 2012).

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