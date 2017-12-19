Баскетболисты «Сан-Антонио» обыграли «Клипперс» в матче НБА

Встреча, прошедшая на площадке «Сан-Антонио» в понедельник, завершилась со счетом 109:91 (31:17, 26:32, 28:21, 24:21) в пользу хозяев. Самым результативным у победителей стал Ламаркус Олдридж (19 очков). У гостей по 13 баллов набрали Джамиль Уилсон и Деандре Джордан, оформивший дабл-дабл (14 подборов), а экс-защитник московского ЦСКА Милош Теодосич провел на площадке 27 минут (8 очков, 1 подбор, 5 передач).