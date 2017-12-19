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09:09 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Сан-Антонио» обыграли «Клипперс» в матче НБА

МОСКВА, 19 дек — Р-Спорт. «Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая на площадке «Сан-Антонио» в понедельник, завершилась со счетом 109:91 (31:17, 26:32, 28:21, 24:21) в пользу хозяев. Самым результативным у победителей стал Ламаркус Олдридж (19 очков). У гостей по 13 баллов набрали Джамиль Уилсон и Деандре Джордан, оформивший дабл-дабл (14 подборов), а экс-защитник московского ЦСКА Милош Теодосич провел на площадке 27 минут (8 очков, 1 подбор, 5 передач).

Результаты других встреч:

«Индиана» — «Бостон» — 111:112;.

«Шарлотт» — «Нью-Йорк» — 109:91;.

«Атланта» — «Майами» — 110:104;.

«Миннесота» — Портленд — 108:107;.

«Оклахома-Сити» — «Денвер» — 95:94;.

«Хьюстон» — «Юта» — 120:99;.

«Чикаго» — «Филадельфия» — 117:115;.

«Даллас» — «Финикс» — 91:97.

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