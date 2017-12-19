Баскетболисты «Сан-Антонио» обыграли «Клипперс» в матче НБА
МОСКВА, 19 дек —
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МОСКВА, 19 дек —
Встреча, прошедшая на площадке «Сан-Антонио» в понедельник, завершилась со счетом 109:91 (31:17, 26:32, 28:21, 24:21) в пользу хозяев. Самым результативным у победителей стал Ламаркус Олдридж (19 очков). У гостей по 13 баллов набрали Джамиль Уилсон и Деандре Джордан, оформивший
Результаты других встреч:
«Индиана» — «Бостон» — 111:112;.
«Шарлотт» — «Нью-Йорк» — 109:91;.
«Атланта» — «Майами» — 110:104;.
«Миннесота» — Портленд — 108:107;.
«Оклахома-Сити» — «Денвер» — 95:94;.
«Хьюстон» — «Юта» — 120:99;.
«Чикаго» — «Филадельфия» — 117:115;.
«Даллас» — «Финикс» — 91:97.