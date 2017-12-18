«Кливленд» обыграл «Вашингтон» в матче НБА, Леброн Джеймс сделал третий трипл-дабл подряд
ТАСС, 18 декабря. «Кливленд» обыграл «Вашингтон» со счетом 106:99 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 18 декабря. «Кливленд» обыграл «Вашингтон» со счетом 106:99 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
На счету лидера «Кливленда» Леброна Джеймса 20 очков, 15 передач и 12 подборов. Он сделал третий
Больше всего очков у «Кливленда» в этой встрече набрал Кевин Лав — 25. В составе проигравших лучшим стал Брэдли Бил с 27 очками.
«Кливленд» занимает второе место в Восточной конференции, одержав 22 победы при 8 поражениях. «Вашингтон» расположился на пятой строчке (16−13). В следующем матче в ночь на среду «Кливленд» в гостях сыграет с «Милуоки», «Вашингтон» в тот же день примет «Нью-Орлеан».
Другие результаты дня:
«Торонто» — «Сакраменто» — 108:93.
«Детройт» — «Орландо» — 114:110.
«Бруклин» — «Индиана» — 97:109.