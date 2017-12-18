«Кливленд» обыграл «Вашингтон» в матче НБА, Леброн Джеймс сделал третий трипл-дабл подряд

На счету лидера «Кливленда» Леброна Джеймса 20 очков, 15 передач и 12 подборов. Он сделал третий трипл-дабл подряд и 61-й в карьере. По этому показателю 32-летний баскетболист занимает шестое место в истории НБА.

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Больше всего очков у «Кливленда» в этой встрече набрал Кевин Лав — 25. В составе проигравших лучшим стал Брэдли Бил с 27 очками.

«Кливленд» занимает второе место в Восточной конференции, одержав 22 победы при 8 поражениях. «Вашингтон» расположился на пятой строчке (16−13). В следующем матче в ночь на среду «Кливленд» в гостях сыграет с «Милуоки», «Вашингтон» в тот же день примет «Нью-Орлеан».

Другие результаты дня:

«Торонто» — «Сакраменто» — 108:93.

«Детройт» — «Орландо» — 114:110.