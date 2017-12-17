Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Особенность, ставшая причиной долгой жизни людей на Сардинии
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
ДНР сообщила о неудачной попытке офицеров РФ покинуть республику
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив1
Спартак0
Хоккей. НХЛ
22:00
Торонто Мэйпл Ливз
Каролина Харрикейнз
Футбол. Зарубежный
23:30
Леванте
Леганес
Хоккей. НХЛ
20.12
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
20.12
Нью-Йорк Айлендерс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
20.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
20.12
Оттава Сенаторз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
20.12
Нэшвилл Предаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
20.12
Даллас Старз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
20.12
Аризона Койотс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
20.12
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
20.12
Вегас Голден Найтс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
Актер сериала «Физрук» Игорь Гаспарян задержан в Москве – СМИ
СМИ: Проект Путина в Арктике не уничтожили санкции
Катерина Шпица нарушила принципы и снялась обнаженной – СМИ
Танк большого прорыва Т-80 получит форсажный режим
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Фильм, которым заменят «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Матвиенко рассказала о стыде из-за матрешек
Фоторепортажи
9Пожизненно отстраненная МОК Никитина выиграла ЧЕ
13Самые богатые спортсмены мира в истории
17 декабря, источник: ТАСС

«Сан-Антонио» обыграл «Даллас» в матче НБА, набрав 13 очков подряд в последние 4 минуты

ТАСС, 17 декабря. «Сан-Антонио» обыграл «Даллас» со счетом 98:96 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: AP 2017

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Ламаркус Олдридж, который набрал 22 очка и сделал 14 подборов. Форвард гостей Максимилиан Клебер набрал 21 очко, сделал три подбора и три блокшота. За 4 минуты 11 секунд до конца заключительной четверти Клебер забросил трехочковый и вывел «Даллас» вперед на 11 очков (96:85). В последние четыре минуты «Сан-Антонио» совершили рывок 13:0, который завершился двухочковым попаданием 40-летнего защитника хозяев Ману Джинобили за три секунды до финальной сирены.

Читайте также
«Оклахома» прервала четырехматчевую победную серию «Сан-Антонио» в НБА

«Сан-Антонио» избежал третьего поражения подряд. Команда выиграла 20 матчей из 30 и занимает третье место в Западной конференции. «Даллас», в активе которого 8 побед в 30 играх, расположился на последней строчке на Западе.

В следующем матче в ночь на вторник «Сан-Антонио» на своей площадке сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс». «Даллас» в этот же день дома встретится с «Финиксом».

В другом матче дня «Кливленд» дома обыграл «Юту» со счетом 109:100. Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс набрал 29 очков, сделал 11 подборов и 10 результативных передач, оформив 60-й трипл-дабл в карьере. «Хьюстон» выиграл 13-й матч подряд и укрепил лидерство на Западе, одержав победу на своей площадке над «Милуоки» (115:111). Защитники «Хьюстона» Джеймс Харден и Крис Пол набрали 31 очко и 25 очков соответственно.

«Нью-Йорк» одержал четвертую победу подряд, команда дома обыграла «Оклахому» (111:96), форвард хозяев Майкл Бизли набрал 30 очков.

 На форме российских спортсменов на Олимпиаде заклеят флаг и герб
Третьяк рассказал о форме вратарей перед Олимпиадой
Медведева пропустит ЧР и сосредоточится на подготовке к ЧЕ
Устюгов и Ласицкене признаны Минспортом РФ спортсменами года
Карпин в «Ростове»: что об этом нужно знать
«Зенит» — лидер РФПЛ по стоимости набранных очков
За место в «Формуле-1» предложили семь миллионов долларов
Геннадий Орлов: У Анюкова есть два варианта продолжения карьеры
Мостового рассмешило возвращение Карпина в РФПЛ
Новости
Авто
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась) Инцидент, в результате которого чудом никто не пострадал, произошел на одной из АЗС в Великобритании
Hi-Tech
iPhone X провалил отечественный тест Слишком хрупкий и долго заряжается
Кино
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька» В новогоднюю ночь канал «Россия 1» традиционно покажет сразу два праздничных шоу
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Леди
Энрике Иглесиас и Анна Курникова: невероятная история любви Похоже, именно умение скрыться чужих глаз и помогло Анне и Энрике стать одной из самых крепких парочек в звездных рядах
Дети
Гоша Куценко поздравил Елену Исинбаеву с рождением ребенка Актер оставил комментарий под снимком спортсменки в соцсети.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь