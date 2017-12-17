«Сан-Антонио» обыграл «Даллас» в матче НБА, набрав 13 очков подряд в последние 4 минуты

Источник: AP 2017

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Ламаркус Олдридж, который набрал 22 очка и сделал 14 подборов. Форвард гостей Максимилиан Клебер набрал 21 очко, сделал три подбора и три блокшота. За 4 минуты 11 секунд до конца заключительной четверти Клебер забросил трехочковый и вывел «Даллас» вперед на 11 очков (96:85). В последние четыре минуты «Сан-Антонио» совершили рывок 13:0, который завершился двухочковым попаданием 40-летнего защитника хозяев Ману Джинобили за три секунды до финальной сирены.

«Сан-Антонио» избежал третьего поражения подряд. Команда выиграла 20 матчей из 30 и занимает третье место в Западной конференции. «Даллас», в активе которого 8 побед в 30 играх, расположился на последней строчке на Западе.

В следующем матче в ночь на вторник «Сан-Антонио» на своей площадке сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс». «Даллас» в этот же день дома встретится с «Финиксом».

В другом матче дня «Кливленд» дома обыграл «Юту» со счетом 109:100. Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс набрал 29 очков, сделал 11 подборов и 10 результативных передач, оформив 60-й трипл-дабл в карьере. «Хьюстон» выиграл 13-й матч подряд и укрепил лидерство на Западе, одержав победу на своей площадке над «Милуоки» (115:111). Защитники «Хьюстона» Джеймс Харден и Крис Пол набрали 31 очко и 25 очков соответственно.