Трипл-дабл Лоури помог «Торонто» разгромить «Бруклин», у Мозгова 7 очков
МОСКВА, 16 дек —
МОСКВА, 16 дек —
Игра, прошедшая в пятницу в Торонто, закончилась со счетом 120:87 (30:20, 28:24, 33:20, 29:23) в пользу хозяев паркета. В составе победителей самым результативным стал Демар Дерозан, набравший 31 очко; его партнер по команде Кайл Лоури сделал 11-й
Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов в общей сложности провел на площадке 16 минут, за которые успел набрать 7 очков, сделать 4 подбора, 2 передачи и один
В другом матче дня «Оклахома-Сити» в овертайме нанесла гостевое поражение «Филадельфии» — 119:117 (28:23, 27:24, 26:30, 13:17, 25:23). В стане «Тандер»
Результаты остальных игр:
«Вашингтон» — «Клипперс» — 100:91,
«Индиана» — «Детройт» — 98:104,
«Орландо» — «Портленд» — 88:95,
«Шарлотт» — «Майами» — 98:104,
«Бостон» — «Юта» — 95:107,
«Мемфис» — «Атланта» — 96:94,
«Милуоки» — «Чикаго» — 109:115,
«Денвер» — «Нью-Орлеан» — 117:111 (после овертайма),
«Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 124:109.