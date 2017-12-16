Трипл-дабл Лоури помог «Торонто» разгромить «Бруклин», у Мозгова 7 очков

Игра, прошедшая в пятницу в Торонто, закончилась со счетом 120:87 (30:20, 28:24, 33:20, 29:23) в пользу хозяев паркета. В составе победителей самым результативным стал Демар Дерозан, набравший 31 очко; его партнер по команде Кайл Лоури сделал 11-й трипл-дабл в карьере — 10 очков, 10 подборов, 12 передач. Наибольшее количество баллов «Нетс» принес Ник Стаускас — 22.