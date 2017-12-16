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11:16 (мск), источник: Р-Спорт

Трипл-дабл Лоури помог «Торонто» разгромить «Бруклин», у Мозгова 7 очков

МОСКВА, 16 дек — Р-Спорт. Баскетболисты «Торонто Рэпторс» одержали крупную победу над «Бруклин Нетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2017

Игра, прошедшая в пятницу в Торонто, закончилась со счетом 120:87 (30:20, 28:24, 33:20, 29:23) в пользу хозяев паркета. В составе победителей самым результативным стал Демар Дерозан, набравший 31 очко; его партнер по команде Кайл Лоури сделал 11-й трипл-дабл в карьере — 10 очков, 10 подборов, 12 передач. Наибольшее количество баллов «Нетс» принес Ник Стаускас — 22.

Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов в общей сложности провел на площадке 16 минут, за которые успел набрать 7 очков, сделать 4 подбора, 2 передачи и один блок-шот.

В другом матче дня «Оклахома-Сити» в овертайме нанесла гостевое поражение «Филадельфии» — 119:117 (28:23, 27:24, 26:30, 13:17, 25:23). В стане «Тандер» трипл-дабл оформил Расселл Уэстбрук — 27 очков, 18 подборов, 15 передач.

Результаты остальных игр:

«Вашингтон» — «Клипперс» — 100:91,

«Индиана» — «Детройт» — 98:104,

«Орландо» — «Портленд» — 88:95,

«Шарлотт» — «Майами» — 98:104,

«Бостон» — «Юта» — 95:107,

«Мемфис» — «Атланта» — 96:94,

«Милуоки» — «Чикаго» — 109:115,

«Денвер» — «Нью-Орлеан» — 117:111 (после овертайма),

«Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 124:109.

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