Новицки: Похоже, что я сыграю в следующем сезоне

«Я не могу сказать на 100%, что я вернусь в следующем году, но похоже, что это именно так. Пока я себя чувствую хорошо. Я сыграл в каждой игре и хотел бы поучаствовать в 82 поединках сезона. Сделать это в 39 лет было бы очень здорово. Посмотрим, как себя будет чувствовать моё тело. Пока что всё хорошо», — приводит слова Новицки Dallas News.