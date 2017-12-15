Новицки: Похоже, что я сыграю в следующем сезоне
Форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки с оптимизмом смотрит в будущее. По словам ветерана команды, с большой долей вероятности он проведёт в Техасе и следующий сезон.
Форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки с оптимизмом смотрит в будущее. По словам ветерана команды, с большой долей вероятности он проведёт в Техасе и следующий сезон.
«Я не могу сказать на 100%, что я вернусь в следующем году, но похоже, что это именно так. Пока я себя чувствую хорошо. Я сыграл в каждой игре и хотел бы поучаствовать в 82 поединках сезона. Сделать это в 39 лет было бы очень здорово. Посмотрим, как себя будет чувствовать моё тело. Пока что всё хорошо», — приводит слова Новицки Dallas News.
Дирк Новицки выступает за «Даллас» с 1998 года. Действующее соглашение игрока с клубом истекает в 2019 году, однако сам игрок не раз заявлял, что может завершить карьеру после нынешнего сезона.
В текущем регулярном чемпионате в активе Новицки 29 матчей, в которых он набирает 11,3 очка и совершает 5,7 подбора в среднем.