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17:31 (мск), источник: Интерфакс

Назван самый богатый спортсмен всех времен по версии Forbes

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU — Американский баскетболист Майкл Джордан возглавил список 25 самых богатых спортсменов всех времен по версии журнала Forbes.

Источник: AP 2017

Согласно рейтингу, обнародованному на сайте журнала, американец заработал за свою карьеру $1,85 млрд.

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Джордан — легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступал за команды «Чикаго Буллз» (1984−1993, 1995−1998), «Вашингтон Уизардс» (2001−2003). Он — шестикратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион.

Компанию в тройке богатейших спортсменов по версии Forbes Джордану составили его соотечественники, гольфисты Тайгер Вудс ($1,7 млрд) и Арнольд Палмер ($1,4 млрд).

Среди футболистов самым богатым оказался экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, с доходом в $800 млн поделивший шестое-седьмое места с американским баскетболистом Коби Брайантом.

Португалец Криштиану Роналду, недавно в пятый раз ставший обладателем «Золотого мяча», в рейтинге занял 12-е место ($725 млн). Аргентинец Лионель Месси, также пять раз получавший «Золотой мяч», разместился на 16-й строчке ($600 млн).

Всего в списке присутствуют 25 спортсменов, россиян в нем нет.

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