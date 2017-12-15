Назван самый богатый спортсмен всех времен по версии Forbes
Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU — Американский баскетболист Майкл Джордан возглавил список 25 самых богатых спортсменов всех времен по версии журнала Forbes.
Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU — Американский баскетболист Майкл Джордан возглавил список 25 самых богатых спортсменов всех времен по версии журнала Forbes.
Согласно рейтингу, обнародованному на сайте журнала, американец заработал за свою карьеру $1,85 млрд.
Джордан — легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступал за команды «Чикаго Буллз» (1984−1993, 1995−1998), «Вашингтон Уизардс» (2001−2003). Он — шестикратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион.
Компанию в тройке богатейших спортсменов по версии Forbes Джордану составили его соотечественники, гольфисты Тайгер Вудс ($1,7 млрд) и Арнольд Палмер ($1,4 млрд).
Среди футболистов самым богатым оказался
Португалец Криштиану Роналду, недавно в пятый раз ставший обладателем «Золотого мяча», в рейтинге занял 12-е место ($725 млн). Аргентинец Лионель Месси, также пять раз получавший «Золотой мяч», разместился на 16-й строчке ($600 млн).
Всего в списке присутствуют 25 спортсменов, россиян в нем нет.