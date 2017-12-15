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16:48 (мск), источник: ТАСС

Майкл Джордан возглавил рейтинг самых богатых спортсменов всех времен

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Американский журнал Forbes опубликовал список 10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. Рейтинг возглавил американский баскетболист Майкл Джордан.

Эксперты журнала сравнили совокупные доходы спортсменов (зарплату, бонусы и призовые, а также доходы от рекламных контрактов) с учетом инфляции по состоянию на 1 июня 2017 года. Доход Джордана, завершившего карьеру в 2003 году, был оценен в $1,85 млрд. «Джордан продолжает много зарабатывать на рекламных контрактах со своими давними партнерами — Gatorade, Hanes, Nike и Upper Deck, но миллиардером его сделали инвестиции в баскетбол. В 2010-м Майкл купил долю в клубе “Шарлотт Бобкэтс” (теперь — “Хорнетс”) за $175 млн, в 2013-м довел свой пакет акций до 90%, а сейчас команда стоит $780 млн», — пишет издание.

На втором и третьем местах — гольфисты Тайгер Вудс ($1,7 млрд) и Арнольд Палмер ($1,4 млрд). В десятку вошли также Джек Никлаус (гольф, $1,2 млрд), Михаэль Шумахер (автогонки, $1 млрд), Фил Микельсон (гольф, $815 млн), Коби Брайант (баскетбол, $800 млн), Дэвид Бекхэм (футбол, $800 млн), Флойд Мэйуэзер — младший (бокс, $785 млн) и Шакил О’Нил (баскетбол, $735 млн).

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