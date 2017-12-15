Майкл Джордан возглавил рейтинг самых богатых спортсменов всех времен

Эксперты журнала сравнили совокупные доходы спортсменов (зарплату, бонусы и призовые, а также доходы от рекламных контрактов) с учетом инфляции по состоянию на 1 июня 2017 года. Доход Джордана, завершившего карьеру в 2003 году, был оценен в $1,85 млрд. «Джордан продолжает много зарабатывать на рекламных контрактах со своими давними партнерами — Gatorade, Hanes, Nike и Upper Deck, но миллиардером его сделали инвестиции в баскетбол. В 2010-м Майкл купил долю в клубе “Шарлотт Бобкэтс” (теперь — “Хорнетс”) за $175 млн, в 2013-м довел свой пакет акций до 90%, а сейчас команда стоит $780 млн», — пишет издание.