10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. Рейтинг Forbes

29 действующих игроков НБА имеют контракты на сумму от $94 млн и срок 3−5 лет — гигантская телесделка лиги на $24 млрд позволяет клубам платить баскетболистам все больше и больше. Великий Майкл Джордан не заработал столько за все 15 сезонов в НБА (его итоговая цифра — $93,8 млн). Но это не мешает ему оставаться самым высокооплачиваемым атлетом в истории — во многом благодаря многочисленным спонсорским контрактам, которые продолжают действовать и после его ухода из спорта.

1. Майкл Джордан, баскетбол, $1,85 млрд*

Источник: AP 2017

Завершил карьеру в 2003-м.

Джордан продолжает много зарабатывать на рекламных контрактах со своими давними партнерами — Gatorade, Hanes, Nike и Upper Deck, но миллиардером его сделали инвестиции в баскетбол. В 2010-м Майкл купил долю в клубе «Шарлотт Бобкэтс» (теперь — «Хорнетс») за $175 млн, в 2013-м довел свой пакет акций до 90%, а сейчас команда стоит $780 млн.

*здесь и далее сумма включает зарплату, бонусы и призовые, а также доходы от рекламных контрактов, с учетом инфляции — по состоянию на 1 июня 2017 года.

2. Тайгер Вудс, гольф, $1,7 млрд

Источник: AFP 2017

Выступает.

14-кратный победитель мейджоров (самые престижные соревнования в гольфе — аналог теннисного «Большого шлема») с начала 2014 года сыграл лишь 18 официальных турниров из-за травм. Однако спонсоры по-прежнему видят ценность в сотрудничестве с Вудсом. TaylorMade, Bridgestone и Monster Energy — последние пополнения его рекламного портфолио.

3. Арнольд Палмер, гольф, $1,4 млрд

Завершил карьеру в 2006-м.

Палмер умер в сентябре 2016-го, но его состояние за последние 12 месяцев выросло на $40 млн. Более 400 магазинов продают одежду марки Arnold Palmer в Азии, а в планах бренда выход на новые рынки — Таиланда и Вьетнама. Компания Палмера имеет соглашения с 39 лицензиатами в различных категориях товаров. Во многом благодаря грамотной работе агентства IMG Марка Маккормака, чьим первым клиентом стал Палмер. Это начавшееся в 1960-х сотрудничество произвело революцию в спортивном маркетинге.

4. Джек Никлаус, гольф, $1,2 млрд

Завершил карьеру в 2005-м.

Дизайн-бюро Никлауса отвечает за 410 полей для гольфа в 18 странах мира, причем 18-кратный победитель мейджоров вовлечен в ¾ этих проектов. Кроме «ландшафтного дизайна» бизнес-империя Nicklaus включает в себя недвижимость, вино, мороженое, посуду, гольф-академии, лимонад и многое другое.

5. Михаэль Шумахер, «Формула-1», $1 млрд

Источник: AFP 2017

Завершил карьеру в 2012-м.

В декабре 2013-го семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер получил серьезную травму головы, катаясь на горных лыжах во Франции. После нескольких операций и искусственной комы начался период реабилитации, который продолжается до сих пор. Семья тщательно охраняет личную жизнь гонщика от любопытства публики, поэтому сведений о состоянии его здоровья немного. На лечение тратятся огромные средства (в британской прессе называлась сумма £115 000 в неделю), но серьезных улучшений нет — судя по редким заявлениям его менеджера Сабине Кем, Шумахер по-прежнему не может двигаться.

6. Фил Микельсон, гольф, $815 млн

Выступает.

В спонсорском списке Микельсона множество крупных брендов — Amgen (биофармацевтика), ExxonMobil, KPMG, Roleх и другие. Два его новых партнера — Intrepid Financial Partners и Workday — из финансовой сферы. Игрой в гольф Микельсон заработал $84 млн призовых, и это второй результат в истории (после Вудса).

7−8. Кобе Брайант, баскетбол, $800 млн

Источник: AFP 2017

Завершил карьеру в 2016-м.

Брайант завершил карьеру в статусе самого высокооплачиваемого атлета в командных видах спорта ($680 млн), а последние шесть сезонов в НБА его зарплата была самой высокой в лиге (около $30 млн). «На пенсии» Брайнт не собирается скучать. Еще в 2014-м он основал компанию Kobe Inc, через которую активно занимается инвестициями, а в 2016-м стал соучредителем венчурной платформы Bryant Stibel на $100 млн.

7−8. Дэвид Бекхэм, футбол, $800 млн

Источник: AFP 2017

Завершил карьеру в 2013-м.

Самые прибыльные годы начались у Бекхэма после завершения карьеры — благодаря щедрым партнерским сделкам с Diageo (производитель виски) и Global Brands Group (потребительские товары). Кроме того, бывший футболист близок к созданию команды МЛС в Майами — права на клуб он уже приобрел за $25 млн. Учитывая, как мощно в последние годы развивается европейский футбол в Штатах (за год средняя стоимость франшизы выросла на 20%), это весьма перспективная инвестиция.

9. Флойд Мейвезер-мл, бокс, $785 млн

Источник: AFP 2017

Завершил карьеру в 2017-м.

В этом рейтинге не учтены доходы Мейвезера за бой против звезды ММА Конора Макгрегора, который состоялся в августе 2017-го. Флойд получил $100 млн только за выход на ринг, а вместе с выплатами от проданных трансляций общий доход боксера за карьеру превысит $1 млрд — и это будет шестой случай в истории спорта.

10. Шакил О’Нил, баскетбол, $735 млн

Источник: AFP 2017

Завершил карьеру в 2011-м.