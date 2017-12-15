10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. Рейтинг Forbes
Майкл Джордан недосягаем — спасибо Nike и другим спонсорам.
Майкл Джордан недосягаем — спасибо Nike и другим спонсорам.
29 действующих игроков НБА имеют контракты на сумму от $94 млн и срок 3−5 лет — гигантская телесделка лиги на $24 млрд позволяет клубам платить баскетболистам все больше и больше. Великий Майкл Джордан не заработал столько за все 15 сезонов в НБА (его итоговая цифра — $93,8 млн). Но это не мешает ему оставаться самым высокооплачиваемым атлетом в истории — во многом благодаря многочисленным спонсорским контрактам, которые продолжают действовать и после его ухода из спорта.
1. Майкл Джордан, баскетбол, $1,85 млрд*
Завершил карьеру в 2003-м.
Джордан продолжает много зарабатывать на рекламных контрактах со своими давними партнерами — Gatorade, Hanes, Nike и Upper Deck, но миллиардером его сделали инвестиции в баскетбол. В 2010-м Майкл купил долю в клубе «Шарлотт Бобкэтс» (теперь — «Хорнетс») за $175 млн, в 2013-м довел свой пакет акций до 90%, а сейчас команда стоит $780 млн.
*здесь и далее сумма включает зарплату, бонусы и призовые, а также доходы от рекламных контрактов, с учетом инфляции — по состоянию на 1 июня 2017 года.
2. Тайгер Вудс, гольф, $1,7 млрд
Выступает.
14-кратный победитель мейджоров (самые престижные соревнования в гольфе — аналог теннисного «Большого шлема») с начала 2014 года сыграл лишь 18 официальных турниров
3. Арнольд Палмер, гольф, $1,4 млрд
Завершил карьеру в 2006-м.
Палмер умер в сентябре 2016-го, но его состояние за последние 12 месяцев выросло на $40 млн. Более 400 магазинов продают одежду марки Arnold Palmer в Азии, а в планах бренда выход на новые рынки — Таиланда и Вьетнама. Компания Палмера имеет соглашения с 39 лицензиатами в различных категориях товаров. Во многом благодаря грамотной работе агентства IMG Марка Маккормака, чьим первым клиентом стал Палмер. Это начавшееся в 1960-х сотрудничество произвело революцию в спортивном маркетинге.
4. Джек Никлаус, гольф, $1,2 млрд
Завершил карьеру в 2005-м.
5. Михаэль Шумахер, «Формула-1», $1 млрд
Завершил карьеру в 2012-м.
В декабре 2013-го семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер получил серьезную травму головы, катаясь на горных лыжах во Франции. После нескольких операций и искусственной комы начался период реабилитации, который продолжается до сих пор. Семья тщательно охраняет личную жизнь гонщика от любопытства публики, поэтому сведений о состоянии его здоровья немного. На лечение тратятся огромные средства (в британской прессе называлась сумма £115 000 в неделю), но серьезных улучшений нет — судя по редким заявлениям его менеджера Сабине Кем, Шумахер
6. Фил Микельсон, гольф, $815 млн
Выступает.
В спонсорском списке Микельсона множество крупных брендов — Amgen (биофармацевтика), ExxonMobil, KPMG, Roleх и другие. Два его новых партнера — Intrepid Financial Partners и Workday — из финансовой сферы. Игрой в гольф Микельсон заработал $84 млн призовых, и это второй результат в истории (после Вудса).
7−8. Кобе Брайант, баскетбол, $800 млн
Завершил карьеру в 2016-м.
Брайант завершил карьеру в статусе самого высокооплачиваемого атлета в командных видах спорта ($680 млн), а последние шесть сезонов в НБА его зарплата была самой высокой в лиге (около $30 млн). «На пенсии» Брайнт не собирается скучать. Еще в 2014-м он основал компанию Kobe Inc, через которую активно занимается инвестициями, а в 2016-м стал соучредителем венчурной платформы Bryant Stibel на $100 млн.
7−8. Дэвид Бекхэм, футбол, $800 млн
Завершил карьеру в 2013-м.
Самые прибыльные годы начались у Бекхэма после завершения карьеры — благодаря щедрым партнерским сделкам с Diageo (производитель виски) и Global Brands Group (потребительские товары). Кроме того, бывший футболист близок к созданию команды МЛС в Майами — права на клуб он уже приобрел за $25 млн. Учитывая, как мощно в последние годы развивается европейский футбол в Штатах (за год средняя стоимость франшизы выросла на 20%), это весьма перспективная инвестиция.
9. Флойд
Завершил карьеру в 2017-м.
В этом рейтинге не учтены доходы Мейвезера за бой против звезды ММА Конора Макгрегора, который состоялся в августе 2017-го. Флойд получил $100 млн только за выход на ринг, а вместе с выплатами от проданных трансляций общий доход боксера за карьеру превысит $1 млрд — и это будет шестой случай в истории спорта.
10. Шакил О’Нил, баскетбол, $735 млн
Завершил карьеру в 2011-м.
В прошлом году Шакил продал долю в бизнесе Shaq компании Authentic Brands Group, которая получила право примерно на половину доходов от лицензионных и спонсорских контрактов О’Нила в обмен на крупную единовременную выплату. За время карьеры баскетболиста было продано более 120 млн пар кроссовок демократичной линейки Shaq.