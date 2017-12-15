У «Лейкерс» невысокие шансы подписать Леброна Джеймса следующим летом

Источник: AP 2017

При этом он не собирается идти на уступки и хочет подписать контракт на максимальных условиях, сообщает ESPN.

У «Лейкерс"​ в межсезонье будет возможность заключить соглашения с двумя игроками уровня максимального контракта, однако у клуба есть невысокие шансы заполучить Джеймса. Ранее сообщалось, что 32-летний баскетболист купил два дома в пригороде Лос-Анджелеса.

В качестве претендентов на игрока также фигурировали «Филадельфия» и «Хьюстон», однако на данный момент у них нет мест для максимального контракта.