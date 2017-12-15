«Бруклин» проиграл «Нью-Йорк Никс» в матче чемпионата НБА, Мозгов набрал три очка

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Никс» Кортни Ли, набравший 27 очков. Латвийский форвард Кристапс Порзингис набрал 13 очков.
У «Бруклина» самым результативным стал защитник Спенсер Динуайди (26 очков), форвард Рондэй Холлис-Джефферсон набрал 25 очков. Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов провел на площадке 8 минут 23 секунды, набрал три очка и сделал четыре подбора.
«Бруклин» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции (11 побед в 27 матчах). «Никс» идут восьмыми (15 побед в 27 играх), выиграв третью встречу подряд.
В других матчах дня «Детройт» в гостях победил «Атланту» (105:91), «Кливленд» обыграл на своем паркете «Лос-Анджелес Лейкерс» (121:112), «Сакраменто» на выезде проиграл «Миннесоте» (96:119).