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10:23 (мск), источник: ТАСС

«Бруклин» проиграл «Нью-Йорк Никс» в матче чемпионата НБА, Мозгов набрал три очка

ТАСС, 15 декабря. «Бруклин» уступил на своем паркете клубу «Нью-Йорк Никс» со счетом 104:111 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Никс» Кортни Ли, набравший 27 очков. Латвийский форвард Кристапс Порзингис набрал 13 очков.

У «Бруклина» самым результативным стал защитник Спенсер Динуайди (26 очков), форвард Рондэй Холлис-Джефферсон набрал 25 очков. Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов провел на площадке 8 минут 23 секунды, набрал три очка и сделал четыре подбора.

«Бруклин» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции (11 побед в 27 матчах). «Никс» идут восьмыми (15 побед в 27 играх), выиграв третью встречу подряд.

В других матчах дня «Детройт» в гостях победил «Атланту» (105:91), «Кливленд» обыграл на своем паркете «Лос-Анджелес Лейкерс» (121:112), «Сакраменто» на выезде проиграл «Миннесоте» (96:119).

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