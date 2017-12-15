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10:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Трипл-дабл Джеймса помог «Кливленду» обыграть «Лейкерс»

«Кливленд Кавальерс» одержал непростую победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2017

Встреча состоялась на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и завершилась со счётом 121:112 в пользу хозяев.

В составе победителей трипл-дабл оформил Леброн Джеймс, набравший 25 очков, а также сделавший по 12 подборов и передач. Кевин Лав оформил дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов. Хосе Кальдерон набрал 17 очков. У «Лейкерс» 26 очков на счету Брэндона Ингрэма, 20 — у Кайла Кузмы. Лонзо Боллу немного не хватило до трип-дабла — в его активе 13 очков, 11 передач и 8 подборов.

Эта победа стала для «Кавальерс» третьей подряд и 16-й в последних 17 матчах.

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