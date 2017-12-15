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Трипл-дабл Джеймса помог «Кливленду» обыграть «Лейкерс»
«Кливленд Кавальерс» одержал непростую победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
«Кливленд Кавальерс» одержал непростую победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча состоялась на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и завершилась со счётом 121:112 в пользу хозяев.
В составе победителей
Эта победа стала для «Кавальерс» третьей подряд и 16-й в последних 17 матчах.