«Хьюстон» обыграл «Шарлотт» в матче НБА, Крис Пол сделал дабл-дабл

Встреча, прошедшая на площадке «Хьюстона» в среду, завершилась со счетом 108:96 (38:23, 25:26, 28:20, 17:27) в пользу хозяев, в составе которых дабл-дабл сделал Крис Пол (31 очко и 11 передач). У «Шарлотт» дабл-дабл на счету Дуайта Ховарда (26 очков, 18 подборов) и Майкла Кидда-Гилкриста (18 очков, 11 подборов).