«Хьюстон» обыграл «Шарлотт» в матче НБА, Крис Пол сделал дабл-дабл
МОСКВА, 14 дек —
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МОСКВА, 14 дек —
Встреча, прошедшая на площадке «Хьюстона» в среду, завершилась со счетом 108:96 (38:23, 25:26, 28:20, 17:27) в пользу хозяев, в составе которых
«Хьюстон» одержал 11-ю победу подряд.
Результаты других матчей дня:
«Вашингтон» — «Мемфис» — 93:87;.
«Индиана» — «Оклахома-Сити» — 95:100;.
«Орландо» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 95:106;.
«Бостон» — «Денвер» — 124:118;.
«Майами» — «Портленд» — 95:102;.
«Нью-Орлеан» — «Милуоки» — 115:108;.
«Чикаго» — «Юта» — 103:100;.
«Финикс» — «Торонто» — 109:115.