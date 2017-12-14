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09:47 (мск), источник: Р-Спорт

«Хьюстон» обыграл «Шарлотт» в матче НБА, Крис Пол сделал дабл-дабл

МОСКВА, 14 дек — Р-Спорт. Баскетболисты «Хьюстона» обыграли «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая на площадке «Хьюстона» в среду, завершилась со счетом 108:96 (38:23, 25:26, 28:20, 17:27) в пользу хозяев, в составе которых дабл-дабл сделал Крис Пол (31 очко и 11 передач). У «Шарлотт» дабл-дабл на счету Дуайта Ховарда (26 очков, 18 подборов) и Майкла Кидда-Гилкриста (18 очков, 11 подборов).

«Хьюстон» одержал 11-ю победу подряд.

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Результаты других матчей дня:

«Вашингтон» — «Мемфис» — 93:87;.

«Индиана» — «Оклахома-Сити» — 95:100;.

«Орландо» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 95:106;.

«Бостон» — «Денвер» — 124:118;.

«Майами» — «Портленд» — 95:102;.

«Нью-Орлеан» — «Милуоки» — 115:108;.

«Чикаго» — «Юта» — 103:100;.

«Финикс» — «Торонто» — 109:115.

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