Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Баскетболисты «Сакраменто» обыграли «Финикс» в матче НБА
МОСКВА, 13 дек —
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МОСКВА, 13 дек —
Встреча, прошедшая во вторник на площадке «Сакраменто», завершилась со счетом 99:92 (21:23, 28:28, 25:23, 25:18) в пользу хозяев, в составе которых 18 очков набрал Джордж Хилл. У «Финикса» 18 баллов на свой счет записал Ти Джей Уоррен.
В другом матче дня «Миннесота» дома в овертайме проиграла «Филадельфии» — 112:118 (27:20, 24:28, 25:26, 24:26, 12:18).