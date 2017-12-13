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09:23 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Сакраменто» обыграли «Финикс» в матче НБА

МОСКВА, 13 дек — Р-Спорт. Баскетболисты «Сакраменто» обыграли «Финикс» в матче регулярного сезона НБА.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая во вторник на площадке «Сакраменто», завершилась со счетом 99:92 (21:23, 28:28, 25:23, 25:18) в пользу хозяев, в составе которых 18 очков набрал Джордж Хилл. У «Финикса» 18 баллов на свой счет записал Ти Джей Уоррен.

В другом матче дня «Миннесота» дома в овертайме проиграла «Филадельфии» — 112:118 (27:20, 24:28, 25:26, 24:26, 12:18).

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