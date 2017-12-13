«Филадельфия» в овертайме обыграла «Миннесоту» в матче НБА
ТАСС, 13 декабря. «Филадельфия» со счетом 118:112 одержала победу в овертайме над «Миннесотой» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 13 декабря. «Филадельфия» со счетом 118:112 одержала победу в овертайме над «Миннесотой» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В составе победителей самым результативным игроком встречи стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, который оформил 14-й
«Филадельфия» прервала серию из четырех поражений. Команда одержала 14-ю победу в сезоне и занимает седьмое место в Восточной конференции. «Миннесота» с 16 победами расположилась на четвертой позиции на Западе.
В следующем матче в ночь на субботу «Филадельфия» на своей площадке примет «Оклахому». «Миннесота» в ночь на пятницу дома сыграет с «Сакраменто».