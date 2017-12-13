«Филадельфия» в овертайме обыграла «Миннесоту» в матче НБА

Источник: AP 2017

В составе победителей самым результативным игроком встречи стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, который оформил 14-й дабл-дабл в сезоне, набрав 28 очков и сделав 12 подборов. При этом Эмбиид отдал восемь передач, показав лучший результат в своей карьере. 26 очков набрал форвард «Филадельфии» Джей Джей Редик. Защитник «Миннесоты» Джимми Батлер набрал 38 очков.

«Филадельфия» прервала серию из четырех поражений. Команда одержала 14-ю победу в сезоне и занимает седьмое место в Восточной конференции. «Миннесота» с 16 победами расположилась на четвертой позиции на Западе.