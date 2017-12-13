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08:47 (мск), источник: ТАСС

«Бруклин» победил «Вашингтон» в матче чемпионата НБА, Мозгов набрал два очка

ТАСС, 13 декабря. «Бруклин» победил «Вашингтон» со счетом 103:98 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: AP 2017

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Вашингтона» Брэдли Билл, набравший 28 очков. В составе «Бруклина» дабл-даблы оформили форвард Рондэй Холлис- Джефферсон (16 очков, 12 подборов) и защитник Спенсер Динуайдди (11 очков, 12 передач).

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Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов провел на площадке 4 минуты 45 секунд, набрал два очка и сделал один подбор.

«Бруклин» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции (11 побед в 26 матчах). «Вашингтон» идет шестым (14 побед в 27 играх).

В других матчах дня «Детройт» дома уступил «Денверу» (84:103), «Кливленд» обыграл на своем паркете «Атланту» (123:114), «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде проиграли «Нью-Йорк Никс» (109:113 ОТ).

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