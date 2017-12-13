«Бруклин» победил «Вашингтон» в матче чемпионата НБА, Мозгов набрал два очка
ТАСС, 13 декабря. «Бруклин» победил «Вашингтон» со счетом 103:98 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 13 декабря. «Бруклин» победил «Вашингтон» со счетом 103:98 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Вашингтона» Брэдли Билл, набравший 28 очков. В составе «Бруклина»
Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов провел на площадке 4 минуты 45 секунд, набрал два очка и сделал один подбор.
«Бруклин» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции (11 побед в 26 матчах). «Вашингтон» идет шестым (14 побед в 27 играх).
В других матчах дня «Детройт» дома уступил «Денверу» (84:103), «Кливленд» обыграл на своем паркете «Атланту» (123:114), «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде проиграли «Нью-Йорк Никс» (109:113 ОТ).