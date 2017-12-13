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00:36 (мск), источник: Известия

Горан Драгич: У российского баскетбола яркое будущее

Самый ценный игрок Евробаскета-2017 — об историческоей победе сборной Словении, готовности Луки Дончича к НБА, перспективах сборной России и заокеанской карьере.

Источник: Известия

Главным героем 2017 года в европейском баскетболе стал капитан сборной Словении Горан Драгич. 31-летний защитник «Майами Хит» впервые привел свою сборную к победе на чемпионате Европы, стал самым ценным игроком (MVP) турнира и принял решение продолжить карьеру в национальной команде.

В интервью «Известиям» знаменитый баскетболист, самый прогрессирующий игрок НБА (2014) рассказал о триумфе на Евробаскете, успехах сборной России, перспективах своего клуба, талантах Луки Дончича, гениальности Стива Нэша и отношении к конфликту ФИБА и Евролиги.

— Поздравляем с победой на чемпионате Европы. После какой игры вы поняли, что можете стать сильнейшей командой континента?

— До начала тренировочного лагеря мы понимали, что будет непросто. Безусловно, мы мечтали о медалях, но по-настоящему задумались о победе после победы в четвертьфинале над Латвией. Можно сказать, это была ключевая игра.

— Какую роль в этой победе сыграл главный тренер Игор Кокошков? Он уже готов стать наставником клуба НБА?

— Этот человек придавал нам уверенности в каждой игре — уверенности, которой порой так не хватает всем профессионалам. Без Игора этой победы бы не было. На мой взгляд, Кокошков готов стать первым европейцем — главным тренером команды НБА. Пока не знаю, какая будет команда, но это случится. И уже совсем скоро.

— Кто еще из европейских тренеров имеет шанс возглавить клуб НБА?

— В первую очередь назову главного тренера «Фенербахче» Желько Обрадовича. Это один из самых влиятельных наставников в европейском баскетболе. Также стоит сказать про Этторе Мессину, который работает помощником главного тренера в «Сан-Антонио».

— Любители баскетбола по всему миру мечтают увидеть вашего партнера по сборной Луку Дончича в НБА. Готов ли он играть в Лиге?

— Я считаю, что он готов к НБА. Он продемонстрировал это и на прошедшем Евробаскете, и в играх нового сезона Евролиги. Мы видим многих студентов, которые в его возрасте могут выступать в Лиге, но у Луки за спиной игры в «Реале» — это более серьезный опыт. Он — бриллиант европейского баскетбола. Все, кто сталкивался с ним, видят в нем талант Дражена Петровича (хорватский баскетболист, трехкратный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, член Зала славы ФИБА. — «Известия»). Такие игроки рождаются нечасто.

— Вы поддерживаете отношения?

— Конечно! После победы на Евробаскете мы создали группу, где обмениваемся сообщениями и новостями. Это очень круто, когда победы сплачивают.

— Как вам прошедший чемпионат Европы в плане организации?

— Игрокам были созданы все условия для качественной игры, поэтому нам не стоит жаловаться. Я не в курсе, как обстояло дело с прессой или с болельщиками, но не сомневаюсь в опыте проведения Турцией баскетбольных соревнований.

— Что скажете о выступлении сборной России на турнире?

— У вас прекрасная команда. Следует выделить вошедшего в символическую пятерку турнира Алексея Шведа и Тимофея Мозгова, который неплохо играет под кольцом. Сборная России перестраивается после ухода Холдена, Кириленко и Хряпы. А это всегда непросто. Из опытных игроков остался только Виталий Фридзон.

— Вы знаете всех наших игроков?

— Конечно, мы сыграли много товарищеских матчей друг с другом. Я встречался и с предыдущим поколением вашей сборной. Считаю, что у российского баскетбола яркое будущее. Совсем не просто занять четвертое место на таком турнире. Хоть медали и были совсем рядом, тем не менее, это великолепный результат.

— Ваш брат Зоран выступал за подмосковные «Химки». Какие впечатления у него от российского чемпионата? Не поступало ли вам предложений от наших клубов?

— Он мне много рассказывал про Россию. Ему, как и мне, нравится Москва. В Единой Лиге ВТБ есть очень приличные команды — ЦСКА, УНИКС, «Химки», «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань», «Зенит»… А по поводу моего будущего пока рано говорить. Никогда не знаешь, где можешь оказаться. Сейчас я в НБА, и все мои мысли тут.

— Давайте поговорим про «Майами». Насколько изменилась игра вашего клуба с момента ухода Дуэйна Уэйда и Криса Боша?

— Безусловно, многое изменилось. Они были важной частью чемпионской команды, но у нас есть группа игроков, которые прогрессируют и с каждой игрой выглядят всё увереннее. Сейчас нам приходится играть в более скоростной баскетбол, чем при Уэйде и Боше. Разные времена, разные команды, разные трудности, разные вызовы.

— Один из лучших центровых НБА Хассан Уайтсайд вновь получил травму. Игра «Майами» с ним и без него отличается?

— Разница колоссальная. Хассан — один из доминирующих центровых в Лиге. Он не только делает много подборов и может совершить шесть блок-шотов за матч, но и является важным игроком в нападении. Мы всегда уверены в том, что наша трехсекундная зона — не проходной двор. Сейчас мы играем без Уайтсайда, но используем другие сильные стороны. Самое главное — мы не ищем оправданий и верим в его скорейшее возвращение.

— Cейчас «Майами» занимает девятое место в Восточной конференции. У клуба все еще есть возможность попасть в плей-офф?

— Я уверен, у нас очень хорошие шансы. Пока мы идем с результатом 13−13, но впереди еще более 50 игр, так что мы не унываем.

— За последний месяц несколько ведущих игроков НБА, в том числе ЛеБрон Джеймс и Кевин Дюрант, были удалены с площадки. Что происходит с судейством в НБА?

— Я не могу говорить про судейство, иначе буду наказан.

— Мы знаем это правило, но кто бы мог представить, что того же Кевина Дюранта выгоняют с паркета за не самое, скажем так, вызывающее действие.

— Поймите правильно, эти парни — Дюрант, Джеймс — лица лиги. Правила должны быть одинаковы для всех, кто выходит на паркет. А к этим игрокам требования особенно суровы.

— Как вы оцениваете драфт этого года? Кто претендует на звание лучшего новичка сезона?

— Если оценивать данный момент — безусловно, лучше всех себя проявляет Бен Симмонс (форвард «Филадельфии». — «Известия»). Вообще этот драфт богат на таланты. Мне нравится Джейсон Татум, Донован Митчелл, ДеАрон Фокс.

— Как вы считаете, первый номер драфта-2017 Маркелл Фультц был переоценен?

— Рано говорить, он сыграл очень мало матчей. Я надеюсь, он еще себя проявит. Очень сложно по истечении такого короткого промежутка времени говорить о реализованном потенциале.

— Кто претендует на звание лучшего игрока года?

— Если говорить откровенно, это разыгрывающий «Бостона» Кайри Ирвинг.

— Роль трехочкового броска в НБА значительно увеличилась. Как противостоять снайперам «Голден Стэйт» Стефу Карри или Клею Томпсону?

— Эти двое, безусловно, великие снайперы, но более проблематичной выглядит защита против них, когда они получают отличные заслоны от Зазы Пачулия или Дреймонда Грина. В таком случае ситуация значительно осложняется.

— Против кого из игроков НБА сейчас сложнее всего защищаться?

— Мне кажется, это Крис Пол (разыгрывающий «Хьюстона». — «Известия»). Он в течение одного владения мячом может получить пять заслонов, что в итоге полностью меняет игроков в защите. За всю игру он может сыграть до 60 пик-н-роллов, а это заставляет тратить множество сил в защите.

— Многие игроки, имеющие опыт в НБА, в разговоре с нами отмечали, что Стив Нэш — лучший из тех, с кем они играли. Какого мнения придерживаетесь вы?

— Стив — просто лучший. Любой может это подтвердить. Я счастлив, что в первый год моего пребывания в Лиге он был моим ментором, да и все четыре года в «Финиксе» я находился под его покровительством. Посмотрите, какой магией он обладал на паркете. Он умел бросать, красиво пасовать…

— …но не умел защищаться.

— Да, он не прыгал высоко, не был элитным защитником, но он был просто невероятным.

— Не портят ли НБА большие деньги, которые пришли с новыми контрактами?

— Это всё вопросы маркетинга. Развитие лиги ведет к увеличению зарплат у игроков. Речь не только о зарплатах звезд — повышаются и минимальные пороги. Лига растет, и это хорошо.

— Следите ли вы за противостоянии ФИБА и Евролиги? На чьей вы стороне?

— Да, я в курсе происходящего, но не занимаю ничью сторону. Евролига — частная организация, проводящая лучший баскетбольный турнир в Европе. ФИБА, в свою очередь, проводит свои соревнования в середине игрового сезона, что не позволяет сборным собрать сильнейшие составы. Мы, например, в таком случае даже можем не квалифицироваться на Кубок мира, что само по себе очень плохо.

— В России также недовольны ситуацией. При всем уважении к вышедшим на паркет в матчах с Боснией и Бельгией это был не оптимальный состав.

— Я абсолютно с этим согласен. Вам не хватало Шведа, Воронцевича, Мозгова.

— Вы очень много знаете про российский баскетбол, что очень приятно.

— Да, я давно выступаю за сборную и помню многих игроков сборной России еще по молодежным составам. А Андрей Кириленко всегда был одним из моих любимых игроков.

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