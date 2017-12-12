«Голден Стэйт» одержал седьмую победу подряд, обыграв «Портленд» в матче НБА
ТАСС, 12 декабря. «Голден Стэйт» обыграл «Портленд» со счетом 111:104 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 12 декабря. «Голден Стэйт» обыграл «Портленд» со счетом 111:104 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Дамиан Лиллард, набравший 39 очков. Также он сделал две результативные передачи, четыре подбора и два перехвата. Самым результативным в составе хозяев стал форвард Кевин Дюрант, в активе которого 28 очков, девять подборов, пять результативных передач и три блокшота.
«Голден Стэйт» одержал седьмую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции. В активе команды 22 победы и шесть поражений в нынешнем сезоне. «Портленд» проиграл пятый матч подряд и расположился на шестой строчке.
В следующем матче «Голден Стэйт» дома сыграет с «Далласом» 15 декабря, «Портленд» днем ранее в гостях встретится с «Майами».
Результаты других матчей дня:
«Мемфис» — «Майами» — 82:107.
«Оклахома-Сити» — «Шарлотт» — 103:116.
«Хьюстон» — «Нью-Орлеан» — 130:123.
«Чикаго» — «Бостон» — 108:85.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Торонто» — 96:91.