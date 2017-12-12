«Голден Стэйт» одержал седьмую победу подряд, обыграв «Портленд» в матче НБА

Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Дамиан Лиллард, набравший 39 очков. Также он сделал две результативные передачи, четыре подбора и два перехвата. Самым результативным в составе хозяев стал форвард Кевин Дюрант, в активе которого 28 очков, девять подборов, пять результативных передач и три блокшота.