Чемпион НБА-2017 Мэтт Барнс объявил о завершении игровой карьеры

Барнс дебютировал в НБА в сезоне-2003/04 в составе «Лос-Анджелес Клипперс». Позднее он выступал за «Сакраменто Кингз», «Нью-Йорк Никс», «Филадельфию Севенти Сиксерс», «Финикс Санз», «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Мемфис Гризлис» и «Голден Стэйт». Всего за карьеру он провел 929 игр в регулярных чемпионатах НБА, в среднем набирая по 8,2 очка, 4,6 подбора и 1,8 передачи.