На волне слухов о возможной продаже футбольного ЦСКА мы вспоминаем, как "Роснефть" приобретала хоккейный ЦСКА, и что из этого вышло.
Чемпион НБА-2017 Мэтт Барнс объявил о завершении игровой карьеры
МОСКВА, 12 дек —
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МОСКВА, 12 дек —
Барнс дебютировал в НБА в сезоне-2003/04 в составе «Лос-Анджелес Клипперс». Позднее он выступал за «Сакраменто Кингз», «Нью-Йорк Никс», «Филадельфию Севенти Сиксерс», «Финикс Санз», «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Мемфис Гризлис» и «Голден Стэйт». Всего за карьеру он провел 929 игр в регулярных чемпионатах НБА, в среднем набирая по 8,2 очка, 4,6 подбора и 1,8 передачи.
«Провел крутую 15-летнюю карьеру. Путешествовал по миру, встретил много классных людей, некоторые из них будут братьями до конца моей жизни», — написал Барнс на своей странице в Instagram.