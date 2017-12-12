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07:58 (мск), источник: Р-Спорт

Чемпион НБА-2017 Мэтт Барнс объявил о завершении игровой карьеры

МОСКВА, 12 дек — Р-Спорт. Форвард Мэтт Барнс, ставший чемпионом НБА-2017 в составе «Голден Стэйт Уорриорз», объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 37 лет.

Барнс дебютировал в НБА в сезоне-2003/04 в составе «Лос-Анджелес Клипперс». Позднее он выступал за «Сакраменто Кингз», «Нью-Йорк Никс», «Филадельфию Севенти Сиксерс», «Финикс Санз», «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Мемфис Гризлис» и «Голден Стэйт». Всего за карьеру он провел 929 игр в регулярных чемпионатах НБА, в среднем набирая по 8,2 очка, 4,6 подбора и 1,8 передачи.

«Провел крутую 15-летнюю карьеру. Путешествовал по миру, встретил много классных людей, некоторые из них будут братьями до конца моей жизни», — написал Барнс на своей странице в Instagram.

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