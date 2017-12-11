Баскетболисты «Нью-Йорк Никс» обыграли «Атланту Хокс» в матче чемпионата НБА
МОСКВА, 11 дек —
МОСКВА, 11 дек —
Игра, состоявшаяся в воскресенье в
Следующий матч «Никс» проведут дома 12 декабря против «Лос-Анджелес Лейкерс». «Атланта» в этот же день сыграет на выезде с «Кливленд Кавальерс».
Результаты других матчей дня:
«Детройт Пистонс» — «Бостон Селтикс» — 81:91,
«Индиана Пэйсерс» — «Денвер Наггетс» — 126:116,
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Филадельфия Севенти Сиксерс» — 131:124.
«Миннесота Тимбервулвс» — «Даллас Мэверикс» — 97:92.