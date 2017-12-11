Баскетболисты «Нью-Йорк Никс» обыграли «Атланту Хокс» в матче чемпионата НБА

Игра, состоявшаяся в воскресенье в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев паркета со счетом 111:107 (24:21, 27:31, 25:23, 35:32). В составе «Никс» самыми результативными стали Кристапс Порзингис (30 очков, 8 подборов) и Даг Макдермотт (23 очка). У «Атланты» выделились Деннис Шрёдер (21 очко) и Эрсан Ильясова (20 очков).