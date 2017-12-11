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09:03 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Нью-Йорк Никс» обыграли «Атланту Хокс» в матче чемпионата НБА

МОСКВА, 11 дек — Р-Спорт. Баскетболисты «Нью-Йорк Никс» на своем паркете обыграли «Атланту Хокс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2017

Игра, состоявшаяся в воскресенье в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев паркета со счетом 111:107 (24:21, 27:31, 25:23, 35:32). В составе «Никс» самыми результативными стали Кристапс Порзингис (30 очков, 8 подборов) и Даг Макдермотт (23 очка). У «Атланты» выделились Деннис Шрёдер (21 очко) и Эрсан Ильясова (20 очков).

Следующий матч «Никс» проведут дома 12 декабря против «Лос-Анджелес Лейкерс». «Атланта» в этот же день сыграет на выезде с «Кливленд Кавальерс».

Результаты других матчей дня:

«Детройт Пистонс» — «Бостон Селтикс» — 81:91,

«Индиана Пэйсерс» — «Денвер Наггетс» — 126:116,

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Филадельфия Севенти Сиксерс» — 131:124.

«Миннесота Тимбервулвс» — «Даллас Мэверикс» — 97:92.

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