Трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Кливленду» обыграть «Филадельфию»

Встреча, прошедшая в субботу в Кливленде, закончилась со счетом 105:98 (23:24, 29:22, 26:27, 27:25) в пользу хозяев. Наибольший вклад в успех «Кавальерс» сделал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл — 30 очков, 13 передач и 13 подборов. У гостей по 19 очков набрали Джей Джей Редик и Роберт Ковингтон, а Бен Симмонс стал автором дабл-дабла, записав себе в актив 14 очков и 10 подборов.