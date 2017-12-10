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10:44 (мск), источник: Р-Спорт

Трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Кливленду» обыграть «Филадельфию»

МОСКВА, 10 дек — Р-Спорт. «Кливленд Кавальерс» нанес поражение «Филадельфии Севенти Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в субботу в Кливленде, закончилась со счетом 105:98 (23:24, 29:22, 26:27, 27:25) в пользу хозяев. Наибольший вклад в успех «Кавальерс» сделал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл — 30 очков, 13 передач и 13 подборов. У гостей по 19 очков набрали Джей Джей Редик и Роберт Ковингтон, а Бен Симмонс стал автором дабл-дабла, записав себе в актив 14 очков и 10 подборов.

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Также в субботу «Бруклин Нетс» на своем паркете проиграл «Майами Хит» со счетом 89:101 (26:24, 27:26, 19:25, 17:26). Российский центровой хозяев Тимофей Мозгов провел на паркете около шести минут, за которые совершил один подбор и один фол.

Результаты остальных субботних матчей:

«Шарлотт Хорнетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 89:101 (26:24, 27:26, 19:25, 17:26),

«Атланта Хокс» — «Орландо Мэджик» — 117:110 (32:22, 25:32, 32:33, 28:23),

«Чикаго Буллс» — «Нью-Йорк Никс» — 104:102 (27:18, 22:26, 19:26, 36:32),

«Милуоки Бакс» — «Юта Джаз» — 117:100 (29:19, 22:23, 32:24, 34:34),

«Мемфис Гризлис» — «Оклахома-Сити Тандер» — 101:102 ОТ (34:19, 23:27, 9:21, 26:25, 9:10),

«Финикс Санз» — «Сан-Антонио Сперс» — 101:104 (17:28, 22:24, 32:27, 30:25).

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