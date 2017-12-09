«Индиана» прервала 13-матчевую победную серию «Кливленда»

Встреча, прошедшая в пятницу в Индианаполисе, завершилась со счетом 106:102 (32:33, 25:30, 32:23, 17:16) в пользу «Пэйсерс». В составе победителей 33 очка набрал Виктор Оладипо. У проигравших 29 очков, 10 подборов и 8 передач записал на свой счет Леброн Джеймс.