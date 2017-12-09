Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Индиана» прервала 13-матчевую победную серию «Кливленда»
МОСКВА, 9 дек —
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МОСКВА, 9 дек —
Встреча, прошедшая в пятницу в Индианаполисе, завершилась со счетом 106:102 (32:33, 25:30, 32:23, 17:16) в пользу «Пэйсерс». В составе победителей 33 очка набрал Виктор Оладипо. У проигравших 29 очков, 10 подборов и 8 передач записал на свой счет Леброн Джеймс.
Другие матчи завершились со следующими результатами:
«Детройт» — «Голден Стэйт» — 98:102,
«Орландо» — «Денвер» — 89:103,
«Шарлотт» — «Чикаго» — 111:119 (после овертайма),
«Мемфис» — «Торонто» — 107:116,
«Милуоки» — «Даллас» — 109:102,
«Нью-Орлеан» — «Сакраменто» — 109:116 (после овертайма),
«Сан-Антонио» — «Бостон» — 105:102.