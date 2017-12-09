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10:58 (мск), источник: Р-Спорт

«Индиана» прервала 13-матчевую победную серию «Кливленда»

МОСКВА, 9 дек — Р-Спорт. «Индиана Пэйсерс» обыграла дома «Кливленд Кавальерс» и прервала 13-матчевую победную серию своего соперника в регулярном чемпионате НБА.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в пятницу в Индианаполисе, завершилась со счетом 106:102 (32:33, 25:30, 32:23, 17:16) в пользу «Пэйсерс». В составе победителей 33 очка набрал Виктор Оладипо. У проигравших 29 очков, 10 подборов и 8 передач записал на свой счет Леброн Джеймс.

Во время загрузки произошла ошибка.

Другие матчи завершились со следующими результатами:

«Детройт» — «Голден Стэйт» — 98:102,

«Орландо» — «Денвер» — 89:103,

«Шарлотт» — «Чикаго» — 111:119 (после овертайма),

«Мемфис» — «Торонто» — 107:116,

«Милуоки» — «Даллас» — 109:102,

«Нью-Орлеан» — «Сакраменто» — 109:116 (после овертайма),

«Сан-Антонио» — «Бостон» — 105:102.

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