«Бруклин» победил «Оклахома-Сити» в матче НБА, Тимофей Мозгов набрал два очка
МОСКВА, 8 дек —
МОСКВА, 8 дек —
Встреча, прошедшая в четверг в столице Мексики Мехико, завершилась со счетом 100:95 (20:33, 29:25, 25:21, 26:16) в пользу «Нетс». Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов за семь минут на площадке набрал два очка и сделал три подбора. Его одноклубник Карис Леверт сделал
У «Тандер» 31 очком, 8 подборами и 6 передачами отметился Расселл Уэстбрук. Его партнеры по команде Кармело Энтони (11 очков, 11 подборов) и Стивен Адамс (12 баллов, 14 подборов) записали на свой счет по
В другом матче дня «Хьюстон Рокетс» в гостях был сильнее «Юты Джаз» — 112:101. В составе победителей 29 очков набрал Джеймс Харден. Его одноклубник Крис Пол остановился в шаге от