«Бруклин» победил «Оклахома-Сити» в матче НБА, Тимофей Мозгов набрал два очка

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в четверг в столице Мексики Мехико, завершилась со счетом 100:95 (20:33, 29:25, 25:21, 26:16) в пользу «Нетс». Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов за семь минут на площадке набрал два очка и сделал три подбора. Его одноклубник Карис Леверт сделал дабл-дабл — 21 очко, 10 подборов и 5 передач.

У «Тандер» 31 очком, 8 подборами и 6 передачами отметился Расселл Уэстбрук. Его партнеры по команде Кармело Энтони (11 очков, 11 подборов) и Стивен Адамс (12 баллов, 14 подборов) записали на свой счет по дабл-даблу.