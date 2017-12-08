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09:43 (мск), источник: ТАСС

«Хьюстон» обыграл «Юту» и одержал восьмую победу подряд в НБА

ТАСС, 8 декабря. «Хьюстон» одержал победу со счетом 112:101 над «Ютой» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Источник: AP 2017

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, который набрал 29 очков, сделал пять подборов и три результативные передачи. Защитнику «Хьюстона» Крису Полу не хватило одного подбора, чтобы сделать трипл-дабл, он набрал 18 очков, отдал 13 передач, совершил девять подборов, три перехвата и блокшот. В составе «Юты» самым результативным стал Донован Митчелл, который был выбран командой на драфте 2017 года под 13-м номером. Митчелл набрал 26 очков, сделал четыре подбора и четыре передачи.

«Хьюстон» одержал восьмую побед подряд и укрепил лидерство в Западной конференции. Команда одержала 19 побед в 23 матчах. «Юта» занимает восьмую строчку на Западе. В активе команды 12 побед в 26 играх.

В следующем матче в ночь на воскресенье «Хьюстон» на выезде сыграет с «Портлендом». «Юта» в гостях встретится с «Милуоки».

В другом матче дня «Бруклин» обыграл «Оклахому» со счетом 100:95, уступая по ходу встречи 16 очков. Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов набрал два очка и сделал три подбора. Встреча проходила в Мехико.

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