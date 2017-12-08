«Хьюстон» обыграл «Юту» и одержал восьмую победу подряд в НБА

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, который набрал 29 очков, сделал пять подборов и три результативные передачи. Защитнику «Хьюстона» Крису Полу не хватило одного подбора, чтобы сделать трипл-дабл, он набрал 18 очков, отдал 13 передач, совершил девять подборов, три перехвата и блокшот. В составе «Юты» самым результативным стал Донован Митчелл, который был выбран командой на драфте 2017 года под 13-м номером. Митчелл набрал 26 очков, сделал четыре подбора и четыре передачи.