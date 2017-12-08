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10:18 (мск), источник: Р-Спорт

«Вашингтон» победил «Финикс» в матче НБА, Брэдли Бил набрал 34 очка

МОСКВА, 8 дек — Р-Спорт. «Вашингтон Уизардз» нанес поражение «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в четверг в Финиксе, завершилась со счетом 109:99 (26:28, 31:24, 28:32, 24:15) в пользу «Уизардз». В составе победителей 34 очка набрал Брэдли Бил. У проигравших 23 баллами отметился Ти Джей Уоррен.

В другом матче четверга «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях победил «Филадельфию Севенти Сиксерс» со счетом 107:104. У хозяев трипл-дабл сделал Бен Симмонс — 12 очков, 13 подборов, 15 передач.

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