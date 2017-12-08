Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
«Вашингтон» победил «Финикс» в матче НБА, Брэдли Бил набрал 34 очка
МОСКВА, 8 дек —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 8 дек —
Встреча, прошедшая в четверг в Финиксе, завершилась со счетом 109:99 (26:28, 31:24, 28:32, 24:15) в пользу «Уизардз». В составе победителей 34 очка набрал Брэдли Бил. У проигравших 23 баллами отметился Ти Джей Уоррен.
В другом матче четверга «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях победил «Филадельфию Севенти Сиксерс» со счетом 107:104. У хозяев