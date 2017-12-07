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08:47 (мск), источник: Р-Спорт

Трипл-дабл Дюрэнта помог «Голден Стэйт» обыграть «Шарлотт Хорнетс»

МОСКВА, 7 дек — Р-Спорт. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде нанесли поражение «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в среду в Шарлотт, завершилась победой гостей со счетом 101:87 (26:18, 27:20, 26:30, 22:19). В составе победителей трипл-дабл сделал Кевин Дюрэнт (35 очков, 11 подборов, 10 передач). Еще 22 очка «Уорриорз» принес Клэй Томпсон. У хозяев самым результативным стал Кемба Уокер, в активе которого 24 очка, 6 подборов и 5 передач.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Голден Стэйт» одержал пятую победу подряд и в следующем матче сыграет 8 декабря на выезде против «Детройта». «Хорнетс» в этот же день примут «Чикаго».

Результаты других матчей дня:

«Орландо Мэджик» — «Атланта Хокс» — 110:106 (после овертайма),

«Индиана Пэйсерс» — «Чикаго Буллс» — 98:96,

«Кливленд Кавальерс» — «Сакраменто Кингз» — 101:95,

«Нью-Йорк Никс» — «Мемфис Гризлис» — 99:88,

«Бостон Селтикс» — «Даллас Мэверикс» — 97:90,

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Денвер Наггетс» — 123:114,

«Милуоки Бакс» — «Детройт Пистонс» — 104:100,

«Сан-Антонио Спёрс» — «Майами Хит» — 117:105.

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