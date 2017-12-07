Трипл-дабл Дюрэнта помог «Голден Стэйт» обыграть «Шарлотт Хорнетс»
МОСКВА, 7 дек —
МОСКВА, 7 дек —
Встреча, прошедшая в среду в Шарлотт, завершилась победой гостей со счетом 101:87 (26:18, 27:20, 26:30, 22:19). В составе победителей
«Голден Стэйт» одержал пятую победу подряд и в следующем матче сыграет 8 декабря на выезде против «Детройта». «Хорнетс» в этот же день примут «Чикаго».
Результаты других матчей дня:
«Орландо Мэджик» — «Атланта Хокс» — 110:106 (после овертайма),
«Индиана Пэйсерс» — «Чикаго Буллс» — 98:96,
«Кливленд Кавальерс» — «Сакраменто Кингз» — 101:95,
«Нью-Йорк Никс» — «Мемфис Гризлис» — 99:88,
«Бостон Селтикс» — «Даллас Мэверикс» — 97:90,
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Денвер Наггетс» — 123:114,
«Милуоки Бакс» — «Детройт Пистонс» — 104:100,
«Сан-Антонио Спёрс» — «Майами Хит» — 117:105.